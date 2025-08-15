FOTO: Una vecina recordó el horror del asesinato en Villa Luzuriaga: "Era como una película"

Una vecina de Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años que fue asesinada durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, manifestó que junto a todos los vecinos "vivieron una catarata de emociones" y señaló: "Era como una película de guerra".

En diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia, Silvia afirmó que concurrió a la vivienda de su madre de 80 años, quien la llamó y le dijo que "había una señora herida" en la calle: "Salí de mi casa, hice 20 metros y vi a los vecinos que trataban de ayudar".

"Vivimos una catarata de emociones, yo llevé una manta para cubrir a mi mamá, otro hombre vino con su camioneta para trasladar a Rita a la clínica y otra chica hizo trató de contener al chico que quedó huérfano", expresó la mujer, y calificó a la situación de "dura" porque el padre de los niños les comunicó a sus hijos que "su madre no estaba más".

"Este barrio se caracteriza porque nos cuidamos entre todos, los vecinos están pendientes y no me iré nunca de acá por ellos", agregó y describió que las sensaciones que experimentó fueron "impotencia" y "frustración" por "no haber podido llegar a tiempo": "Fueron varios sentimientos encontrados".

Triste y dolida, Silvia expresó que a medida que llegaban los familiares de la víctima "todo parecía una película de guerra": "No pude dormir en toda la noche, no me puedo sacar la imagen de la cabeza".

En este sentido, resaltó que los seres queridos de Rita "perdieron a una esposa, una madre, una hermana y una maestra", al tiempo que pidió los asesinos se entreguen a la Justicia.

El hecho se produjo este jueves por la tarde-noche cuando Suárez estaba a bordo de su camioneta junto con su hijo, de 15 años y, en el cruce de las calles Miro y Florio decidieron estacionar el rodado a la espera de que su otra hija salga de una clase, pero allí tres delincuentes los abordaron con fines de robo.

Sin embargo, según expresa el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, uno de ellos, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego, hubo un forcejeo donde el ladrón le disparó en el hombro izquierdo a la mujer y los malhechores se dieron a la fuga.

La mujer, de 47 años, fue derivada a la clínica Cruz Celeste donde, a pesar de los esfuerzos de los médicos, se confirmó que falleció.

Uno de los implicados, identificado como Alex Uriel Muñoz, de 19 años, fue detenido y se espera que este viernes sea trasladado a la sede judicial.

La causa está caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa.