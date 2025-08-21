Una multinacional volverá a producir tabletas de chocolate tras 20 años

Nestlé marcó un hito en Argentina al retomar la producción local de tabletas de chocolate en su planta de Magdalena, provincia de Buenos Aires, tras más de dos décadas.

La iniciativa, respaldada por una inversión de US$10 millones aprobada en 2023, incluyó el lanzamiento de tres variedades: chocolate con leche súper cremoso, chocolate con almendras y chocolate semiamargo.

Este regreso responde a la fuerte tradición chocolatera del país, donde las tabletas representan el 46% del volumen de la categoría, con un consumo per cápita de dos kilos anuales.

La decisión de Nestlé se alinea con las preferencias de los consumidores argentinos, quienes, según datos de la compañía, realizan el 70% de sus compras de chocolate por impulso y eligen, en promedio, seis variedades al año.

Para adaptarse a esta dinámica, los nuevos productos se presentan en formatos de 25 y 50 gramos, ideales para consumos espontáneos y prácticos.

“Buscamos que cada persona encuentre su chocolate ideal con un portafolio versátil, innovador y accesible”, afirmó Guillermo Canosa, director del negocio de Chocolates de Nestlé Argentina.

La sustentabilidad es un pilar clave del proyecto. Nestlé destacó la selección cuidadosa de ingredientes y la implementación de buenas prácticas en la producción para garantizar calidad y reducir el impacto ambiental.

La planta de Magdalena, operativa desde 1935 y la más antigua de la compañía en el país, no solo produce chocolates, sino también marcas como Nesquik, Nescafé, Maggi y Cheff.

Con siete fábricas en Argentina (Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires) y más de 2300 empleados, Nestlé refuerza su compromiso con el desarrollo local.

El lanzamiento se suma a innovaciones recientes, como Alpino (2023), una línea premium de inspiración suiza, y Choco Trio (2024), que combina galletitas y chocolate tras su éxito en Brasil y Uruguay.

La campaña “Suaviza tu mundo” acompaña los nuevos productos, promoviendo momentos de disfrute cotidiano con la suavidad del chocolate con leche, el crocante de las almendras y la intensidad del semiamargo.

Gian Carlo Aubry, gerente general de Nestlé Argentina, subrayó la importancia de diversificar la oferta en un mercado competitivo y dinámico.

“Apuntamos a una propuesta de valor que combine tradición e innovación, adaptada a un consumidor que busca variedad”, explicó.

La reactivación de la producción local no solo fortalece el vínculo con los consumidores, sino que también genera empleo y reafirma el compromiso de la empresa con el país. Para más información: www.nestle.com.ar