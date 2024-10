Una empresa de Elon Musk ofrece trabajo en Argentina: cuáles son los requisitos

Elon Musk anunció una búsqueda laboral dirigida al mercado argentino para trabajar en Everything, una aplicación creada en X, y que ofrece salarios anuales que pueden alcanzar entre 52.000 y 96.000 dólares, dependiendo de la experiencia de cada candidato.

El salario mensual de los ingenieros contratados en el país oscila entre los 4.333 y los 7.973 dólares, un rango competitivo en comparación con los promedios salariales locales en el sector tecnológico.

Las jornadas laborales serán de 9 a 18 horas, lo que permitirá una mejor adaptación de los empleados a los horarios de trabajo globales de la empresa.

We're hiring full stack and backend engineers in Argentina!https://t.co/oHSUMyCEWA