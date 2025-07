Un vecino intentó prender fuego la entrada de un edificio durante una disputa en Almagro

Un vecino intentó prender fuego la entrada de un edificio durante una disputa por drogas en el barrio porteño de Almagro y el acusado de iniciar el fuego quedó detenido, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Bomberos de la Ciudad acudieron este mañana hasta un edificio de planta baja y dos pisos, ubicado sobre la calle Guardia Vieja al 4300, por un incendio sobre la puerta de acceso, que fue rápidamente extinguido por los propios moradores con baldes de agua.

Las primeras investigaciones de la Policía de la Ciudad apuntan a una discusión entre dos ocupantes y que, como represalia, uno de ellos prendió fuego la puerta de acceso.

Ante la acusación, personal de la Comisaría Vecinal 5 A demoró a quien sería el sindicado de gestar el fuego, en tanto se aguada una definición por parte de la magistratura.

"Estaba arriba y mi hermano empezó a gritar. El agresor vende drogas y quiere quedarse con el edificio", contó uno de los protagonistas.

En este escenario, destacó que fue su hermano quien incendió la entrada para "intimidar" al atacante que quería ingresar por la fuerza al lugar.

"El hombre vive en el edificio y quiere vender droga, pero nosotros no queremos porque podemos tener problemas", explicó el sujeto.

"Cómo no tenía droga encima no lo detuvieron, mientras que mi hermano está ahí tirado en el piso. Solo prendió fuego para que el sujeto no entre al edificio", destacó.