Un pescador capturó a una leyenda amazónica de 150 kilos
La hazaña asombró a la comunidad. Un pescador logró capturar un pirarucú (arapaima) de 150 kilos, una de las especies de agua dulce más grandes del planeta.
09/09/2025 | 10:55Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
Un pescador de la región amazónica sorprendió a su comunidad y a miles de usuarios en redes sociales al capturar un pirarucú de 150 kilogramos, un pez de proporciones épicas y considerado uno de los más imponentes de los ríos de la cuenca.
El increíble momento fue registrado en video por uno de sus compañeros, y las imágenes han circulado rápidamente, mostrando la inmensidad de la criatura.
El pirarucú, conocido científicamente como arapaima, es un verdadero gigante de las aguas dulces. Puede llegar a medir más de tres metros de longitud.
A pesar de su enorme tamaño, este depredador es excepcionalmente ágil, cazando peces con gran destreza.
Una de sus habilidades más notables es la de dar saltos de casi dos metros fuera del agua para atrapar aves, lo que lo convierte en un cazador formidable tanto dentro como fuera de su hábitat.
La captura de un ejemplar de este tamaño es un hecho extraordinario, dada la rareza y el estatus de la especie en los ecosistemas amazónicos
La destreza del pescador para lograr la hazaña sin duda se convirtió en un tema de conversación en toda la comunidad, celebrando un encuentro con una de las criaturas más míticas de la selva.
