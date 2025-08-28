Un motociclista de 25 años murió tras chocar contra un camión en Circunvalación
El accidente ocurrió este jueves por la noche, a la altura del puente Sabattini. La víctima impactó contra la parte trasera de un camión, cuyo conductor resulto ileso.
28/08/2025 | 21:44Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en Córdoba: un motociclista perdió la vida.
Un joven motociclista perdió la vida este jueves por la noche en un trágico siniestro vial registrado en la ciudad de Córdoba.
El accidente ocurrió alrededor de las 21.30 en el kilómetro 14 de la avenida Circunvalación, anillo interno, a la altura del puente Sabattini. Allí, un hombre de 25 años que circulaba en una motocicleta Bajaj Rouser impactó en la parte trasera de un camión Volvo conducido por un hombre de 28 años.
Al arribar al lugar, personal médico de un servicio de emergencias constató el deceso del motociclista, que falleció de manera inmediata como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto.
La fiscalía de turno dispuso una serie de pericias para determinar la mecánica del siniestro y las causas que derivaron en la colisión. El conductor del camión resultó ileso y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
Lectura rápida
¿Qué? Un joven motociclista falleció en un siniestro vial.
¿Quién? Un hombre de 25 años que conducía una motocicleta Bajaj Rouser.
¿Cuándo? El accidente ocurrió este jueves por la noche.
¿Dónde? En la ciudad de Córdoba, en la avenida Circunvalación.
¿Cómo? Impactó contra la parte trasera de un camión Volvo.
¿Por qué? La fiscalía investiga las causas del siniestro y la mecánica del accidente.