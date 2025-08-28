Un motociclista de 25 años murió tras chocar contra un camión en Circunvalación

FOTO: Tragedia en Córdoba: un motociclista perdió la vida.

Un joven motociclista perdió la vida este jueves por la noche en un trágico siniestro vial registrado en la ciudad de Córdoba.

El accidente ocurrió alrededor de las 21.30 en el kilómetro 14 de la avenida Circunvalación, anillo interno, a la altura del puente Sabattini. Allí, un hombre de 25 años que circulaba en una motocicleta Bajaj Rouser impactó en la parte trasera de un camión Volvo conducido por un hombre de 28 años.

Al arribar al lugar, personal médico de un servicio de emergencias constató el deceso del motociclista, que falleció de manera inmediata como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto.

La fiscalía de turno dispuso una serie de pericias para determinar la mecánica del siniestro y las causas que derivaron en la colisión. El conductor del camión resultó ileso y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.