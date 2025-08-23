Un hombre se descompuso en un torneo de fútbol senior y murió en el hospital
El hecho tuvo lugar este sábado en una cancha ubicada en calle Almirante Brown, en Villa Dolores. El hombre de 47 años se descompensó en pleno juego y fue trasladado de urgencia, pero no pudieron reanimarlo.
23/08/2025 | 21:25Redacción Cadena 3
FOTO: Un hombre se descompuso mientras jugaba al fútbol. (Foto: ilustrativa/archivo)
FOTO: Se descompuso mientras jugaba al fútbol y en el hospital perdió la vida.
Un hombre de 47 años perdió la vida este sábado por la tarde tras sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol en una cancha ubicada en calle Almirante Brown, en Villa Dolores, departamento San Javier.
Según informó la Policía de Córdoba, el hombre se descompensó en pleno juego y fue trasladado de urgencia a un centro de salud del sector, donde los facultativos intentaron asistirlo.
/Inicio Código Embebido/
Susto en Córdoba. Un parapentista cayó en Mina Clavero y sufrió lesiones en las piernas
El hombre de 59 años cayó mientras volaba en la zona de Piedra de la Tortuga. Fue rescatado por Bomberos, DUAR y ETAC y trasladado al hospital de Mina Clavero.
/Fin Código Embebido/
Pese a los esfuerzos del personal médico, se constató su fallecimiento y se diagnosticó muerte súbita.
El hecho generó conmoción entre los presentes en la cancha y en la comunidad local, que lamentó la pérdida de la víctima.
Las autoridades destacaron la importancia de controles médicos preventivos para la práctica deportiva, especialmente en personas mayores o con antecedentes cardíacos.
Informe de Roberto Fontanari.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de 47 años sufrió un infarto y falleció mientras jugaba al fútbol.
¿Quién fue la víctima? Un hombre de 47 años, cuya identidad no fue revelada, residente en Villa Dolores.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió el sábado por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar? En una cancha ubicada en calle Almirante Brown, en Villa Dolores, departamento San Javier.
¿Por qué es relevante? Destaca la importancia de controles médicos preventivos para la práctica deportiva en personas mayores o con antecedentes cardíacos.