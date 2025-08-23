En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un hombre se descompuso en un torneo de fútbol senior y murió en el hospital

El hecho tuvo lugar este sábado en una cancha ubicada en calle Almirante Brown, en Villa Dolores. El hombre de 47 años se descompensó en pleno juego y fue trasladado de urgencia, pero no pudieron reanimarlo.

23/08/2025 | 21:25Redacción Cadena 3

FOTO: Un hombre se descompuso mientras jugaba al fútbol. (Foto: ilustrativa/archivo)

FOTO: Se descompuso mientras jugaba al fútbol y en el hospital perdió la vida.

Un hombre de 47 años perdió la vida este sábado por la tarde tras sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol en una cancha ubicada en calle Almirante Brown, en Villa Dolores, departamento San Javier.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre se descompensó en pleno juego y fue trasladado de urgencia a un centro de salud del sector, donde los facultativos intentaron asistirlo. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pese a los esfuerzos del personal médico, se constató su fallecimiento y se diagnosticó muerte súbita.

El hecho generó conmoción entre los presentes en la cancha y en la comunidad local, que lamentó la pérdida de la víctima. 

Las autoridades destacaron la importancia de controles médicos preventivos para la práctica deportiva, especialmente en personas mayores o con antecedentes cardíacos.

Informe de Roberto Fontanari.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre de 47 años sufrió un infarto y falleció mientras jugaba al fútbol.

¿Quién fue la víctima? Un hombre de 47 años, cuya identidad no fue revelada, residente en Villa Dolores.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió el sábado por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar? En una cancha ubicada en calle Almirante Brown, en Villa Dolores, departamento San Javier.

¿Por qué es relevante? Destaca la importancia de controles médicos preventivos para la práctica deportiva en personas mayores o con antecedentes cardíacos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho