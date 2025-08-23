Un hombre se descompuso en un torneo de fútbol senior y murió en el hospital

FOTO: Se descompuso mientras jugaba al fútbol y en el hospital perdió la vida.

FOTO: Un hombre se descompuso mientras jugaba al fútbol. (Foto: ilustrativa/archivo)

Un hombre de 47 años perdió la vida este sábado por la tarde tras sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol en una cancha ubicada en calle Almirante Brown, en Villa Dolores, departamento San Javier.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre se descompensó en pleno juego y fue trasladado de urgencia a un centro de salud del sector, donde los facultativos intentaron asistirlo.

Pese a los esfuerzos del personal médico, se constató su fallecimiento y se diagnosticó muerte súbita.

El hecho generó conmoción entre los presentes en la cancha y en la comunidad local, que lamentó la pérdida de la víctima.

Las autoridades destacaron la importancia de controles médicos preventivos para la práctica deportiva, especialmente en personas mayores o con antecedentes cardíacos.

Informe de Roberto Fontanari.