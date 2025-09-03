Un hombre fue hospitalizado tras caer de un techo de siete metros de altura
El hecho ocurrió en el centro de Córdoba. El hombre se encontraba realizando tareas de su especialidad sobre una cubierta de fibra de cemento cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío.
FOTO: Un hombre fue hospitalizado tras caer de un techo de siete metros de altura.
Un hombre mayor de edad resultó gravemente herido este martes por la tarde al caer desde un techo de aproximadamente siete metros de altura en pleno centro de la ciudad de Córdoba.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:55 en un inmueble ubicado sobre calle Humberto Primero al 350, en barrio Centro. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba realizando tareas de su especialidad sobre una cubierta de fibra de cemento cuando, por causas que aún se investigan, perdió el equilibrio y cayó al vacío.
Un servicio de emergencias lo trasladó de inmediato al Hospital de Urgencias, donde ingresó con traumatismos en la zona facial y en los miembros superiores. Su estado de salud es evaluado por el equipo médico.
La Policía investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente para determinar si se cumplieron las medidas de seguridad correspondientes.
