En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un colectivo de la línea 140 se incendió en Villa Ortuzar durante la madrugada

La Policía y el SAME realizan un operativo en Avenida Alvarez Thomas y Tronador.

25/08/2025 | 06:38Redacción Cadena 3

FOTO: Un colectivo de la línea 140 se incendió en Villa Ortuzar durante la madrugada

Un colectivo de la línea 140 que circuló en la madrugada de este lunes por el barrio porteño de Villa Ortuzar se prendió fuego y terminó consumido por las llamas.

El fuego se inició en la parte trasera del vehículo, mientras el colectivero seguía andando, por lo que el conductor de un auto le advirtió sobre el hecho.

El colectivo quedó destruido en la intersección de Avenida Alvarez Thomas y Tronador, a donde acudieron la Policía y el SAME.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un colectivo de la línea 140 se incendió en Villa Ortuzar.

¿Quiénes intervinieron? La Policía y el SAME realizaron un operativo en la zona.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió en la madrugada de este lunes.

¿Dónde se produjo el incendio? En la intersección de Avenida Alvarez Thomas y Tronador.

¿Cómo comenzó el fuego? Se inició en la parte trasera del vehículo mientras el colectivero conducía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho