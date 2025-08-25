FOTO: Un colectivo de la línea 140 se incendió en Villa Ortuzar durante la madrugada

Un colectivo de la línea 140 que circuló en la madrugada de este lunes por el barrio porteño de Villa Ortuzar se prendió fuego y terminó consumido por las llamas.

El fuego se inició en la parte trasera del vehículo, mientras el colectivero seguía andando, por lo que el conductor de un auto le advirtió sobre el hecho.

El colectivo quedó destruido en la intersección de Avenida Alvarez Thomas y Tronador, a donde acudieron la Policía y el SAME.