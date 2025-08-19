Un camión chocó contra un guardarraíl en Núñez: el conductor se quedó dormido
El siniestro ocurrió en avenida Cantilo, a la altura de la estación de tren Ciudad Universitaria.
19/08/2025 | 07:14Redacción Cadena 3
Un camión que circuló en la mañana de este martes por Avenida Cantilo, en el barrio porteño de Núñez, chocó contra el guardarraíl.
El conductor se quedó dormido al volante, perdió el control del vehículo y chocó a la altura de la estación de tren Ciudad Universitaria, por lo que debió ser asistido por el SAME y trasladado al hospital.
La Policía de la Ciudad realizó un operativo en la zona, por lo que hubo tres carriles cerrados al tránsito.
