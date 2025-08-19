En vivo

Sociedad

Un camión chocó contra un guardarraíl en Núñez: el conductor se quedó dormido

El siniestro ocurrió en avenida Cantilo, a la altura de la estación de tren Ciudad Universitaria.

19/08/2025 | 07:14Redacción Cadena 3

FOTO: Camión choca contra un guardarraíl en Núñez: conductor se quedó dormido

Un camión que circuló en la mañana de este martes por Avenida Cantilo, en el barrio porteño de Núñez, chocó contra el guardarraíl.

El conductor se quedó dormido al volante, perdió el control del vehículo y chocó a la altura de la estación de tren Ciudad Universitaria, por lo que debió ser asistido por el SAME y trasladado al hospital.

La Policía de la Ciudad realizó un operativo en la zona, por lo que hubo tres carriles cerrados al tránsito.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Núñez? Un camión chocó contra el guardarraíl.

¿Quién estaba al volante? El conductor del camión se quedó dormido al volante.

¿Cuándo tuvo lugar el siniestro? Ocurrió en la mañana de este martes.

¿Dónde sucedió el accidente? En Avenida Cantilo, cerca de la estación de tren Ciudad Universitaria.

¿Cómo fue la asistencia al conductor? El SAME lo asistió y trasladó al hospital.

[Fuente: Noticias Argentinas]

