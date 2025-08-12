Tres agentes penitenciarios detenidos por el crimen de un preso en Piñero

Tres ya son los agentes penitenciarios que están detenidos con prisión preventiva e imputados por el crimen de Agustín de la Encina Cappelletti, un preso de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero que murió en enero de este año.

En las últimas horas se llevó a cabo una nueva audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario donde la fiscal María de los Ángeles Granato ratificó las imputaciones contra Julián A., Gustavo R., y Hernán P. por el delito de homicidio calificado por abuso funcional al tratarse de miembros del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe.

A Hernán P. se lo acusa de instigador, mientras que a Julián P. y Gustavo R. de partícipes primarios.

Antes de que la audiencia finalice, el Juez de Primera Instancia Fernando Sosa dispuso la prisión preventiva de Hernán P., y mantener dicha medida contra Julián A., y Gustavo R.

La Fiscalía les atribuye a los agentes, que cumplían función como celadores del Pabellón Nº6 de la cárcel de Piñero, haber participado en el homicidio del preso Cappelletti el 13 de enero de 2025 en el interior de su celda.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, dos internos no individualizados agredieron con golpes de puño y elementos cortantes a la víctima obligándolo a ingresar a la celda. Allí, el celador Julián A., da aviso al Jefe de Seguridad Hernán P., quien se hace presente en el lugar y aprovechándose de su superioridad jerárquica, induce a Gustavo R., a abrir las puertas de seguridad.

“Transcurridos cuatro minutos desde que la víctima se encontraba resguardado en el interior de dicha celda, Gustavo R., abre la puerta de acceso al patio externo del pabellón, donde se encontraba parte de la población carcelaria, permitiendo el ingreso aproximadamente a cuatro masculinos, que comienzan a agredir a la víctima”, continúa el comunicado de la Fiscalía Regional 2.

En este marco, destacan que Gustavo R., abrió la puerta de acceso del patio interno del pabellón, quedando entreabierta, la cual fue franqueada por Julián A., ambos haciendo abuso de las funciones a su cargo, y permitiendo de este modo que ingrese un gran número de internos a la celda.

“Los internos que ingresan agredieron con golpes de puño y elementos punzocortantes a la víctima, y luego se retiran de la celda de seguridad hacia interior del pabellón. La víctima fue retirada de la Unidad Penitenciaria y trasladado al HECA, falleciendo horas después por las heridas”, remarcaron.

En un comienzo Julián A. y Gustavo R. eran los únicos que estaban detenidos con prisión preventiva, pero en la última jornada Hernán P., que se encontraba en libertad con reglas de conducta, también fue arrestado.