FOTO: Trenes: el robo de cables se redujo un 80% y aumentaron las detenciones

El robo de cables en la traza ferroviaria disminuyó un 80% en lo que va del año y aumentaron las detenciones, según informó Trenes Argentinos.

De acuerdo al comunicado que accedió la agencia Noticias Argentinas, la Policía Federal, la Gendarmería y personal de la empresa concretaron las capturas de 562 personas por los delitos cometidos contra los pasajeros o que perjudicaron a la infraestructura ferroviaria.

Del total de arrestados, 509 resultaron demorados por robos, agresiones y violencia por motivos de género en las estaciones, conforme a un análisis realizado por la Gerencia de Prevención y Seguridad Integral de Trenes Argentinos.

El tercer delito mencionado registró una baja del 50%: en enero hubo 39 casos, mientras que en agosto descendió a 20.

En este sentido, la empresa indicó que la sustracción de cables mostró un descenso del 80% respecto a 2024, mientras que unos 52 delincuentes fueron capturados durante 2025.

“En el séptimo mes del año pasado se consumaron 73 delitos de este tipo y el mes pasado ese índice bajó a 15 casos”, agrega el escrito, y sostiene: “Se registraron 76 tentativas de robo en los que no llegó a perpetrarse el delito por el accionar inmediato de las fuerzas de seguridad y donde en la mayoría de los casos los autores terminaron detenidos”.

Las autoridades lograron disminuir estos ilícitos a causa de la implementación de cámaras de videovigilancia en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.

Los ladrones buscan llevarse elementos de señalamiento, cables en instalaciones, cajas de impedancia, circuitos eléctricos de formaciones y los ubicados sobre el trazado ferroviario.

Además, unos 6.000 efectivos recorren las estaciones y zonas adyacentes de forma aleatoria, en el marco del programa Estaciones Seguras, impulsado por el Ministerio de Seguridad.