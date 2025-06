Tragedia en San Telmo: joven futbolista falleció en operación de rodilla

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Camilo Nuin, el jugador de las inferiores de San Telmo que falleció durante una intervención quirúrgica de rodilla, en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua.

El velorio comenzó a las 20:00 del jueves en la cochería Verona, ubicada en la calle Pablo Noguera 434, en el partido de Merlo.

El futbolista, de 18 años, perdió la vida mientras se le realizaba una cirugía en los meniscos y ligamentos cruzados.

Nuin, zurdo y portador de la “10”, había recorrido las inferiores de Boca Juniors, luego jugó en Independiente antes de unirse a San Telmo en 2022, donde participó en 82 partidos en las categorías juveniles y en Reserva.

El padre de Camilo denunció presunta mala praxis en la cirugía: “Era un procedimiento programado. Llegamos bien, charlamos de los partidos del Mundial de Clubes y nos reímos en el auto”.

Detalló que, tras un tiempo en el quirófano, le informaron que la situación se complicó: “A la hora y pico me dijeron que se complicó, que estaban reanimándolo. Yo no entendía. En ese momento, otro médico salió y me comunicó que había fallecido. Entré en un estado de aturdimiento, vi a la mamá en el suelo”.

Respecto a la explicación médica, el padre relató: “El cirujano mencionó que, al sacar el segundo injerto, le avisaron que había entrado en paro. Él no comprendía por qué. Se especula que hubo un error del anestesista o en la aplicación de la anestesia. No puedo confirmarlo hasta que se realice la autopsia”.

Finalmente, afirmó: “Voy a ponerme firme hasta el final. Creo que fue una mala praxis”.