En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Argentina

En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Agropecuario

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Chaco For Ever vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Terminó la expedición del Conicet: cuándo será la próxima en Argentina

Tras dos semanas de intensas jornadas de investigación en las aguas del Atlántico Sur, el buque se prepara para una misión en Uruguay.  

10/08/2025 | 17:02Redacción Cadena 3

FOTO: El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona" se despiden del streaming del Conicet

La histórica transmisión en vivo de la expedición del CONICET desde el fondo del mar argentino tuvo un cierre a pura emoción con su última inmersión, por lo que en pleno furor, ya hay fecha para los próximos eventos.

En la última inmersión del robot submarino, los científicos desplegaron un cartel con un simple pero contundente mensaje que se viralizó en las redes: "Gracias por el apoyo".

Tras dos semanas de intensas jornadas de investigación en las aguas del Atlántico Sur, el buque Falkor (too) se prepara para una nueva y emocionante fase de exploración. Aunque actualmente se dirige al talud uruguayo para la expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido”, la buena noticia para Argentina es que el buque regresará a sus costas para una nueva campaña científica a fines de septiembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las imágenes y datos obtenidos en la reciente investigación ya están siendo analizados para ampliar el mapa biológico del océano y generar información crucial para la conservación de ecosistemas hasta ahora desconocidos. Esta labor es fundamental para comprender y proteger la vasta biodiversidad de nuestras profundidades marinas.

La expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido” reunirá a un equipo de 37 científicos y recorrerá 50 puntos del mar, abarcando desde el sur de Brasil hasta el norte argentino. Este estudio interregional promete generar un conocimiento invaluable sobre la conectividad de los ecosistemas marinos en esta importante porción del Atlántico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuándo es la próxima expedición del Conicet

El foco ya está puesto en el retorno del Falkor (too) a Argentina. Se espera que a fines de septiembre se inicie una nueva campaña de exploración que se extenderá hasta el 29 de octubre.

Esta próxima fase de investigación se centrará en dos importantes áreas: el sistema de Cañones Bahía Blanca y el sistema de cañones Almirante Brown, prometiendo nuevas revelaciones sobre la geografía submarina y la vida que habita en estos profundos abismos.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo? Se trata de una expedición del CONICET en el fondo del mar argentino.

¿Quiénes participan en la expedición? Un equipo de 37 científicos que forman parte de la expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido”.

¿Cuándo se llevará a cabo la próxima campaña? La próxima campaña comenzará a fines de septiembre y se extenderá hasta el 29 de octubre.

¿Dónde se realizará la próxima fase de exploración? En el sistema de Cañones Bahía Blanca y el sistema de cañones Almirante Brown.

¿Por qué es importante esta investigación? Es fundamental para comprender y proteger la biodiversidad de los ecosistemas marinos hasta ahora desconocidos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho