"Gracias por el apoyo": Los científicos del Conicet terminaron la expedición

La histórica transmisión en vivo de la expedición del CONICET desde el fondo del mar argentino tuvo un cierre a pura emoción.

En la última inmersión del robot submarino, los científicos desplegaron un cartel con un simple pero contundente mensaje que se viralizó en las redes: "Gracias por el apoyo".

/Inicio Código Embebido/

Así se despedía con este agradecimiento especial y 70K de personas en vivo el equipo del CONICET de la expedición submarina al cañón de Mar del Plata. ?????? pic.twitter.com/qTOgzAnqbK — mauro (@MauroFdz) August 10, 2025

/Fin Código Embebido/

El gesto de agradecimiento de los investigadores que participan de la misión "Talud Continental IV" conmovió a los miles de espectadores que siguieron día a día los hallazgos en el cañón submarino de Mar del Plata.

El mensaje se da en un contexto muy particular, ya que mientras la expedición se convertía en un fenómeno de audiencias sin precedentes, los trabajadores del CONICET iniciaban un plan de lucha con paros y movilizaciones en todo el país en rechazo al ajuste presupuestario y salarial que atraviesa el organismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La transmisión, que reveló al mundo la existencia de especies nunca antes vistas en aguas argentinas como el pulpo "Dumbo" o la estrella de mar "culona", no solo fue un éxito de divulgación científica, sino que también sirvió para visibilizar la importancia de la ciencia nacional y el reclamo de sus trabajadores.