En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Argentina

En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Agropecuario

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Chaco For Ever vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

"Gracias por el apoyo": Los científicos del Conicet terminaron la expedición

En la última inmersión de la expedición, el robot submarino desplegó un mensaje de agradecimiento. El gesto se viralizó en medio del reclamo por el ajuste.  

10/08/2025 | 16:14Redacción Cadena 3

FOTO: Los científicos se despiden de una transmisión histórica. (Captura)

La histórica transmisión en vivo de la expedición del CONICET desde el fondo del mar argentino tuvo un cierre a pura emoción.

En la última inmersión del robot submarino, los científicos desplegaron un cartel con un simple pero contundente mensaje que se viralizó en las redes: "Gracias por el apoyo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gesto de agradecimiento de los investigadores que participan de la misión "Talud Continental IV" conmovió a los miles de espectadores que siguieron día a día los hallazgos en el cañón submarino de Mar del Plata.

El mensaje se da en un contexto muy particular, ya que mientras la expedición se convertía en un fenómeno de audiencias sin precedentes, los trabajadores del CONICET iniciaban un plan de lucha con paros y movilizaciones en todo el país en rechazo al ajuste presupuestario y salarial que atraviesa el organismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La transmisión, que reveló al mundo la existencia de especies nunca antes vistas en aguas argentinas como el pulpo "Dumbo" o la estrella de mar "culona", no solo fue un éxito de divulgación científica, sino que también sirvió para visibilizar la importancia de la ciencia nacional y el reclamo de sus trabajadores.

Lectura rápida

¿Qué se transmitió en vivo? La expedición del CONICET desde el fondo del mar argentino.

¿Quiénes participaron en la misión? Investigadores del CONICET en la misión "Talud Continental IV".

¿Cuándo ocurrió la transmisión? Durante la última inmersión del robot submarino.

¿Dónde se desarrolló la expedición? En el cañón submarino de Mar del Plata.

¿Por qué es relevante la transmisión? Reveló especies nuevas y visibilizó la importancia de la ciencia nacional y el reclamo de sus trabajadores.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho