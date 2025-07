Solo el 11% de las víctimas de filtraciones de datos logra una solución efectiva

El número de dispositivos conectados en los hogares argentinos experimentó un crecimiento notable en el último año. Sin embargo, las respuestas de las empresas ante incidentes de ciberseguridad resultaron insuficientes. Solo el 11% de las personas que padecieron un uso indebido de sus datos personales logró obtener una solución efectiva.

Si bien la digitalización avanza a pasos agigantados, la protección de los datos personales no se ha logrado adaptar a ese ritmo. Un informe, que se basa en la percepción de seguridad digital de los usuarios, evidencia una brecha cada vez más amplia entre la expansión tecnológica y la capacidad de respuesta de las empresas ante incidentes.

Los hogares pasaron de contar con un promedio de cuatro a cinco dispositivos conectados. Además de teléfonos móviles, computadoras y televisores inteligentes, se añadieron cámaras de seguridad, parlantes y electrodomésticos. Todos estos dispositivos conforman un ecosistema digital cada vez más complejo y vulnerable.

Al mismo tiempo, se observó un aumento en el uso intensivo de servicios digitales. Cada vez más personas realizan compras, trámites gubernamentales, operaciones bancarias y consultas médicas exclusivamente en línea, lo que ha ampliado la superficie de ataque para los ciberdelincuentes.

Ante un incidente, la mayoría de los usuarios afectados enfrentan numerosas dificultades. Muchos no saben a quién dirigirse, se encuentran con procesos burocráticos o no reciben respuestas efectivas de las empresas. Esta falta de respuesta no solo perjudica a los individuos, sino que también mina la confianza social en los entornos digitales y obstaculiza el progreso tecnológico.

Para abordar estos desafíos, es fundamental que las empresas realicen inversiones en visibilidad, control proactivo y automatización de sus activos digitales. Solo de esta manera podrán anticiparse a los riesgos y responder con eficacia antes de que los incidentes escalen, dañando así la confianza de sus usuarios.