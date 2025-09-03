FOTO: Servicio doméstico: nuevos salarios por hora en septiembre de 2025

En septiembre 2025, las empleadas domésticas registradas en la Argentina percibieron nuevos salarios tras la última actualización definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Las subas impactaron tanto en el valor de la hora como en el sueldo mensual, alcanzando a todas las categorías del régimen.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida formó parte del esquema de incrementos que comenzó en agosto con un ajuste del 5,58% acumulado y que en septiembre trepó al 6,63% respecto de enero. Además, en este trimestre correspondió abonar sumas fijas no remunerativas que se liquidaron de manera proporcional a la carga horaria semanal.

Los valores actualizados por categoría para las empleadas domésticas son los siguientes :

Supervisores/as

Con retiro: $3.683,21 la hora / $459.471,73 al mes

Sin retiro: $4.034,05 la hora / $511.800,22 al mes

Tareas específicas (cocineros/as u oficios calificados)

Con retiro: $3.487,00 la hora / $426.875,19 al mes

Sin retiro: $3.822,91 la hora / $475.184,56 al mes

Caseros/as

$3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

Cuidado de personas (niños, adultos mayores, enfermos)

Con retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

Sin retiro: $3.683,21 la hora / $464.129,59 al mes

Tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina básica, mantenimiento)

Con retiro: $3.052,99 la hora / $374.541,36 al mes

Sin retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

Bonos no remunerativos

Durante septiembre 2025 correspondió liquidar una suma fija adicional, proporcional a la carga horaria semanal:

Hasta 12 horas semanales: $4.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales: $9.500

Este ítem debió figurar en el recibo de sueldo, pero no integra el básico ni genera aportes previsionales ni antigüedad.

Otros adicionales obligatorios

Además de la escala salarial y los bonos, las trabajadoras del servicio doméstico tuvieron derecho a:

Antigüedad: 1% del salario por cada año trabajado.

Zona desfavorable: 30% adicional sobre el salario mínimo, aplicable en La Pampa , Río Negro , Chubut , Neuquén , Santa Cruz , Tierra del Fuego , Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones ( Buenos Aires ).

, , , , , , e y el partido de ( ). Múltiples categorías: si la trabajadora realizó tareas de más de una categoría, se debió aplicar la de mayor jerarquía.

En todos los casos, el empleador estuvo obligado a registrar la relación laboral en ARCA (ex AFIP), pagar aportes y contribuciones, y cumplir con la Ley 26.844 que regula el régimen de trabajo en casas particulares.