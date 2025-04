Sebastián Kiczka dijo que "es fácil conseguir videos de abuso sexual infantil"

FOTO: Sebastián Kiczka, hermano del ex diputado.

Sebastián Kiczka, uno de los dos acusados por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI), volvió a declarar hoy en el juicio y ratificó que "es muy fácil conseguir" ese tipo de videos.

El hermano de Germán Kiczka pidió la palabra nuevamente en el debate y describió que "bajaba esas filmaciones para mis trabajos artísticos".

En un intento por querer defenderse, el hombre de 47 años continuó con el testimonio que brindó este lunes e insistió: "Aclaro que es muy fácil de conseguir ese material. He visto esos videos no en Twitter e Instagram, por lo que es muy sencillo el acceso".

Sociedad Misiones. Caso Kiczka: arranca el juicio por tener y distribuir material de abuso infantil El proceso comenzará este lunes. El exdiputado provincial y su hermano estarán en el banquillo de acusados. El expediente tiene 603 videos digitales con contenido de menores de edad y niños en situaciones violación y ultraje.

Sebastián sostuvo que durante la noche que se reunió con el ex diputado del partido Activar utilizó la computadora para "descargar videos" y "realizar mis trabajos digitales": "Aprovecho cualquier computadora ya que no tengo la mía y son grabaciones bastante extensas con una temática específica, espacial, futurista. Es considerado como un estilo criberpunk".

"Bajaba esos videos para mis trabajos artísticos porque andaba de acá para allá con pendrives y necesitaba imprimir cosas. Entonces, ese día aproveché y usé el dispositivo de mi hermano", concluyó el imputado por el presunto abuso sexual sin acceso carnal en concurso real de una adolescente de 15 años.

"No sabía que mirar ese tipo de videos era ilegal. Para mí eso está en Internet y está al alcance", había revelado Sebastián en el testimonio del lunes.

El mayor de los hermanos dijo que "pensó que borró" todos los archivos de la computadora: "Un día, en la casa de Germán me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive".

Además, el sindicado será investigado en un expediente paralelo por el delito de distribución de abuso sexual infantil.