Se metió dentro de un taxi en marcha por la puerta de la pasajera y los asaltó

En una escena típica del lejano oeste, un taxista y su pasajera fueron blanco de un asalto cuando circulaban esta madrugada por barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba.

Según relató el chofer Pablo, a La Popu, el hecho se registró en Petirossi antes de Santa Ana. "Tengo una impotencia. Es increíble no se puede circular por la ciudad", expresó indignado.

Es que el asaltante ingresó por la puerta trasera cuando él trasladaba a una médica al hospital Eva Perón. A la mujer le llevaron varias pertenencias.

"Intentó sacarme la llave del auto, me apuntó con un revólver y me alcanzó a llevar el celular. Doy gracias a Dios y a la Virgen de que estoy con vida. Estaba con un arma y me podía haber disparado. Me pegó un culatazo. Me salvó del golpe un gorro de lana", detalló.

El trabajador contó que el asalto se produjo en un tramo donde él debió aminorar la velocidad por que se junta agua sobre el pavimento.

"Fue en cuestiones de segundos. Atrás de él venían como dos o tres más", añadió.

Por último, dijo que en ese sector se han registrado (según la Policía) al menos ocho hechos similares en la última semana.



Informe de Emanuel Manitta