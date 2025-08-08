Se conoció cómo fue asesinado el niño de 8 años por su padre en Lomas de Zamora
Alejandro Javier Ruffo, de 52 años, es el principal acusado de este homicidio agravado por el vínculo, un filicidio que podría estar relacionado con un femicidio vinculado.
08/08/2025 | 17:06Redacción Cadena 3
FOTO: Alejandro Ruffo junto a su hijo Enzo.
La tragedia que sacude a Lomas de Zamora se tiñe de un dolor aún más profundo con los resultados de la autopsia al cuerpo de Joaquín Enzo Ruffo, un niño de apenas 8 años asesinado por su propio padre.
El informe forense, al que accedió el medio Infobae, detalla que el pequeño murió por "asfixia por compresión extrínseca de cuello", un dato que estremece al imaginar el sufrimiento del menor en sus últimos momentos.
El caso, que conmociona al país, ocurrió el pasado martes en una vivienda ubicada en la calle Díaz Vélez al 100, en el corazón de Lomas de Zamora. Alejandro Javier Ruffo, de 52 años, es el principal acusado de este homicidio agravado por el vínculo, un filicidio que podría estar relacionado con un femicidio vinculado, según las primeras hipótesis de la investigación.
La fiscal Fabiola Juanatey, a cargo de la causa en la UFI N°2 de Lomas de Zamora, espera que las pericias psiquiátricas al imputado arrojen luz sobre si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen.
La investigación apunta a que el móvil del asesinato podría estar ligado a la decisión de Natalia Ciak, de 41 años y madre del niño, de separarse de Ruffo. Ese mismo martes, la mujer planeaba abandonar la casa familiar tras su jornada laboral, una situación que, según los investigadores, podría haber desencadenado la violenta reacción del acusado.
Un mensaje de WhatsApp enviado por Ruffo a su pareja, “Hoy te vas, pero te vas sin nada”, encendió las alarmas y llevó a Natalia a alertar a una vecina y a la policía. Al llegar al domicilio, las autoridades encontraron una escena dantesca: Ruffo agonizaba en la planta baja con una herida autoinfligida de 10 centímetros en el abdomen, mientras que en la habitación principal, sobre la cama matrimonial, yacía el cuerpo sin vida de Joaquín Enzo.
El acusado fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde permanece internado en terapia intensiva, intubado y bajo custodia policial tras ser operado por las graves heridas que él mismo se provocó. Una vez que su estado de salud lo permita, será indagado por la fiscal Juanatey, quien considera clave las pericias psiquiátricas para determinar su responsabilidad penal. Si se confirma su culpabilidad, Ruffo podría enfrentar prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo.
