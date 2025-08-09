Se conocieron más denuncias contra Julieta Silva: "Te voy a comer el hígado"
La mendocina fue imputada por una decena de hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo contra su actual marido, Lucas Giménez. En 2017 estuvo presa por atropellar y matar a su novio.
09/08/2025 | 17:23Redacción Cadena 3
FOTO: Condenada por matar a su novio en 2017, Julieta Silva fue detenida por agredir a su esposo
La historia de Julieta Silva, la mujer que en 2017 conmocionó a Argentina tras ser condenada por el homicidio culposo de su novio, Genaro Fortunato, volvió a tomar trascendencia, pero esta vez por otro caso de violencia.
Esta semana, la mendocina fue nuevamente imputada, ahora por una decena de hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, además de lesiones leves y desobediencia, en un caso que involucra a su actual esposo, Lucas Giménez, y que reaviva el debate sobre su conducta violenta.
Silva, de 35 años, ya había estado en el centro de la controversia tras el fatídico episodio de 2017, cuando atropelló y mató a Fortunato, de 25 años, tras una discusión a la salida de un boliche en San Rafael. Condenada a tres años y medio de prisión domiciliaria por homicidio culposo, la sentencia generó indignación en Mendoza, donde muchos consideraron que el acto fue intencional.
Cumplida su pena, Silva parecía haber dejado atrás ese capítulo. Sin embargo, las nuevas denuncias pintan un panorama inquietante.
Nuevas acusaciones: violencia y encierro
El fiscal de San Rafael, Fabricio Sidoti, imputó a Silva esta semana por una serie de episodios que, según el testimonio de Lucas Giménez, ocurrieron entre 2023 y el 1 de julio de 2025.
Giménez relató al medio local Diario UNO que, durante discusiones de pareja, Silva lo encerraba en la casa que compartían, quitándole su celular y dejándolo incomunicado durante horas o incluso noches enteras.
/Inicio Código Embebido/
Violencia de género. Julieta Silva, la mujer que mató a su novio, violó restricciones y fue detenida
Julieta Silva, condenada por la muerte de Genaro Fortunato, enfrenta nuevas imputaciones por violencia de género. Su actual esposo la denuncia tras un ataque a golpes. La familia Fortunato se pronuncia.
/Fin Código Embebido/
En el último incidente, el 12 de julio, la situación escaló: Silva habría golpeado a Giménez en el rostro, lo que lo llevó a denunciarla. Pero las acusaciones no terminan ahí. La exesposa de Giménez también denunció a Silva en diciembre pasado ante la Justicia de Familia por amenazas escalofriantes.
Según el relato, Silva la contactó y le dijo: “Yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle”. Estas amenazas derivaron en una orden de alejamiento que prohibía a Silva contactarse con la mujer y su hija.
No obstante, el 16 de julio, la imputada habría incumplido esta medida al comunicarse con Giménez y la menor, sumando el delito de desobediencia a su expediente.
Tras la denuncia de Giménez, Silva fue puesta bajo prisión domiciliaria, un beneficio otorgado por ser madre de dos menores. Sin embargo, la violación de la orden de alejamiento llevó al juez Claudio Daniel Gil a ordenar su traslado a una penitenciaría en San Rafael. Días después, en un nuevo giro, el magistrado le concedió nuevamente el arresto domiciliario mientras la investigación avanza.
Lectura rápida
¿Quién es Julieta Silva? Es una mujer de 35 años que fue condenada en 2017 por el homicidio culposo de su novio, Genaro Fortunato.
¿Por qué fue imputada recientemente? Por privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves y desobediencia, en un caso que involucra a su esposo, Lucas Giménez.
¿Cuándo ocurrieron los nuevos incidentes? Según el testimonio de Lucas Giménez, los hechos ocurrieron entre 2023 y el 1 de julio de 2025.
¿Dónde se produjeron las acusaciones? En la casa que compartían Julieta Silva y Lucas Giménez en San Rafael.
¿Cómo se desarrollaron las amenazas? Silva amenazó a la exesposa de Giménez, lo que resultó en una orden de alejamiento y posteriores violaciones de esta medida.