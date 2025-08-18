FOTO: Santa Fe: condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su hija

Un hombre fue condenado a la pena de 16 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija en el departamento santafesino de Garay.

De acuerdo al sitio oficial del Ministerio Público de la Acusación, el culpable, identificado con las iniciales HRM, atacó a su descendiente en reiteradas ocasiones cuando la joven era menor de edad.

La fiscal Luciana Escobar Cello explicó que los hechos ocurrieron cuando el agresor y la víctima convivían en una vivienda familiar, pero también la abusó en una zona de la costa cercana a su domicilio.

A su vez, la funcionaria judicial argumentó que amenazaba a la damnificada con el objetivo de que se mantuviera en silencio y agregó que las violaciones se concretaron desde que ella se encontraba en el nivel inicial hasta los primeros años de la secundaria.

La joven radicó la denuncia en 2023 tras contarle los padecimientos a su pareja, motivo por el que su padre de 61 años fue detenido y enjuiciado en un proceso abreviado.

El juez Luis Octavio Silva sentenció a HRM a 16 años de prisión por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por resultar un grave daño a la salud mental de la víctima; el vínculo; la guarda y la convivencia) y promoción a la corrupción de menores.