River vs. Libertad (PY)

Argentina

River vs. Libertad (PY)

Rosario

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

Melina Uliarte

Agostina y Conrado

Sociedad

San Martín de los Andes: torturaron y amputaron tres dedos de la mano a un joven

La víctima se encuentra estable en el Hospital Ramón Carrillo.

21/08/2025 | 20:13Redacción Cadena 3

FOTO: San Martín de los Andes: torturaron y amputaron tres dedos de la mano a un joven

Un joven de 34 años sufrió la amputación de tres dedos de la mano, al ser torturado por delincuentes que lo asaltaron en su vivienda, en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes, y la policía detuvo a cinco sospechosos.

El tormento ocurrió durante la noche de este miércoles en un domicilio del barrio Gobernadores Neuquinos, donde los implicados ingresaron al lugar y privaron de la libertad al damnificado, quien fue atado y sometido a mutilaciones en varias partes del cuerpo, indicó el portal del diario La Mañana.

Sin embargo, el muchacho escapó hasta el departamento de su madre que reside en la zona y su hermana alertó al 911 por la grave situación.

Los oficiales arribaron a la finca y encontraron a la víctima tendida en el suelo sobre una mancha de sangre y lesiones de arma blanca, motivo por el que se solicitó la presencia de una ambulancia perteneciente al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIES).

La unidad derivó al paciente al Hospital Ramón Carrillo y permanecía internado estable en terapia intensiva.

Por su parte, la Policía efectuó un operativo cerrojo tras la toma de testimonios y hallaron a los sospechosos que circulaban en un Volkswagen Vento rojo, el cual fue incautado para pericias y se concretó la detención de cinco ocupantes (tres hombres, una mujer y un menor), trasladados a la Comisaría 43°.

La Justicia cree que se trató de un supuesto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, mientras analiza la carátula de la causa y el futuro de los acusados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Martín de los Andes? Un joven sufrió amputaciones por tortura durante un asalto en su vivienda.

¿Quién es la víctima? Un hombre de 34 años que fue asaltado en su domicilio en el barrio Gobernadores Neuquinos.

¿Cuándo sucedió el incidente? Ocurrió durante la noche del miércoles 21 de agosto de 2025.

¿Qué acciones tomó la policía? Detuvo a cinco sospechosos relacionados con el hecho, quienes circulaban en un vehículo rojo.

¿Cuál es la hipótesis del delito? Se trataría de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, según la Justicia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

