FOTO: San Isidro: detuvieron a cuatro jóvenes por el presunto robo a una jubilada

Cuatro jóvenes, dos de ellos adolescentes de 13 y 16 años, fueron detenidos, acusados de asaltar a una jubilada de 72 años y una mujer de 34 en el partido bonaerense de San Isidro.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los uniformados se encontraban recorrían la zona en una patrulla municipal cuando observaron a los implicados que corrían con elementos de valor en dirección a un vehículo Renault Duster.

Los efectivos interceptaron y aprehendieron a los sospechosos, mientras que incautaron el rodado y los objetos sustraídos en un domicilio de la calle Edison 931.

La víctima del ilícito fue identificada como Ana María Damico, de 72 años, y se constató que antes de ese asalto, los presuntos ladrones ingresaron a la vivienda de Sofía Florencia Berneri (34), en Edison 905.

Los supuestos delincuentes se llaman León Ezequiel Jairo, de 24 años, quien tenía pedido de captura activo robo agravado reiterado; Ramiro Eloy Gamboa (23); U.J.G., menor de 16, con solicitud de detención por una entradera y L.S. alias “Piraña”, de 13 años.

La causa se encuentra caratulada como “robo en poblado y en banda (modalidad escruche-flagrancia)” e intervienen la UFI Juvenil de San Isidro y la UFI de Martínez.