San Isidro: detuvieron a cuatro jóvenes por el presunto robo a una jubilada
Los menores de 16 y 13 años fueron aprehendidos junto a dos jóvenes de 23 y 24 años.
27/08/2025 | 20:32Redacción Cadena 3
Cuatro jóvenes, dos de ellos adolescentes de 13 y 16 años, fueron detenidos, acusados de asaltar a una jubilada de 72 años y una mujer de 34 en el partido bonaerense de San Isidro.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los uniformados se encontraban recorrían la zona en una patrulla municipal cuando observaron a los implicados que corrían con elementos de valor en dirección a un vehículo Renault Duster.
Los efectivos interceptaron y aprehendieron a los sospechosos, mientras que incautaron el rodado y los objetos sustraídos en un domicilio de la calle Edison 931.
La víctima del ilícito fue identificada como Ana María Damico, de 72 años, y se constató que antes de ese asalto, los presuntos ladrones ingresaron a la vivienda de Sofía Florencia Berneri (34), en Edison 905.
Los supuestos delincuentes se llaman León Ezequiel Jairo, de 24 años, quien tenía pedido de captura activo robo agravado reiterado; Ramiro Eloy Gamboa (23); U.J.G., menor de 16, con solicitud de detención por una entradera y L.S. alias “Piraña”, de 13 años.
La causa se encuentra caratulada como “robo en poblado y en banda (modalidad escruche-flagrancia)” e intervienen la UFI Juvenil de San Isidro y la UFI de Martínez.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron detenidos por el robo?
Fueron detenidos León Ezequiel Jairo, Ramiro Eloy Gamboa, U.J.G., y L.S.
¿Cuántos años tienen los detenidos?
Los detenidos tienen 24, 23, 16 y 13 años.
¿Qué delito se les acusa?
Se les acusa de robo en poblado y en banda.
¿Dónde ocurrió el hecho?
Ocurrió en San Isidro, en las calles Edison 931 y 905.
¿Cuál es la situación legal de los detenidos?
La causa está a cargo de la UFI Juvenil de San Isidro y la UFI de Martínez.
[Fuente: Noticias Argentinas]