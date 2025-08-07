San Cayetano: fieles y trabajadores se movilizan en Liniers por pan y trabajo

FOTO: Los fieles comenzaron la vigilia frente al santuario de San Cayetano

Como cada 7 de agosto, miles de fieles se movilizarán hoy al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir por pan y trabajo, en una jornada que, además de lo religioso, tendrá un fuerte componente de reclamo social con una marcha de la CGT y los movimientos sociales a Plaza de Mayo.

La celebración en el Santuario de Liniers

Bajo el lema "San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza", el templo ubicado en la calle Cuzco 150 abrió sus puertas a la hora cero de este jueves para recibir a los peregrinos.

Habrá celebraciones durante todo el día.

Misa central: Será a las 11 y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien luego saludará a los fieles.

Marcha de la CGT y los movimientos sociales

En paralelo a la celebración religiosa, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP realizarán una movilización a Plaza de Mayo en defensa del empleo y con duras críticas a las políticas del Gobierno.

Lema: La convocatoria es bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

Horario y recorrido: La peregrinación partirá a las 8 desde el santuario de Liniers y se espera que las concentraciones en Plaza de Mayo comiencen a las 13.