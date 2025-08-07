San Cayetano: fieles y trabajadores se movilizan en Liniers por pan y trabajo
Algunas personas pasaron la noche. Este jueves, habrá una movilización hasta Plaza de Mayo.
07/08/2025 | 06:40Redacción Cadena 3
FOTO: Los fieles comenzaron la vigilia frente al santuario de San Cayetano
Como cada 7 de agosto, miles de fieles se movilizarán hoy al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir por pan y trabajo, en una jornada que, además de lo religioso, tendrá un fuerte componente de reclamo social con una marcha de la CGT y los movimientos sociales a Plaza de Mayo.
La celebración en el Santuario de Liniers
Bajo el lema "San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza", el templo ubicado en la calle Cuzco 150 abrió sus puertas a la hora cero de este jueves para recibir a los peregrinos.
Habrá celebraciones durante todo el día.
Misa central: Será a las 11 y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien luego saludará a los fieles.
Marcha de la CGT y los movimientos sociales
En paralelo a la celebración religiosa, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP realizarán una movilización a Plaza de Mayo en defensa del empleo y con duras críticas a las políticas del Gobierno.
Lema: La convocatoria es bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".
Horario y recorrido: La peregrinación partirá a las 8 desde el santuario de Liniers y se espera que las concentraciones en Plaza de Mayo comiencen a las 13.
Lectura rápida
¿Qué se celebra el 7 de agosto? Se celebra la festividad de San Cayetano, donde miles de fieles piden por pan y trabajo.
¿Quién presidirá la misa central? La misa central será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
¿Dónde se llevará a cabo la marcha social? La marcha se llevará a cabo en Plaza de Mayo, en paralelo a la celebración religiosa.
¿A qué hora comienza la peregrinación? La peregrinación comenzará a las 8 desde el santuario de Liniers.
¿Cuál es el lema de la movilización social? El lema de la movilización es "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".