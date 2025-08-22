En vivo

Sociedad

Salta: una mujer murió en un incendio que destruyó su vivienda

La víctima era madre del director de Tránsito de la Municipalidad de Mosconi.

22/08/2025 | 11:42Redacción Cadena 3

FOTO: Salta: una mujer murió en un incendio que destruyó su vivienda

Una mujer de 80 años murió este jueves por la mañana en un incendio que consumió por completo su casa de madera en el barrio 8 de Diciembre, en la localidad de General Enrique Mosconi, en la provincia de Salta.

Según la información aportada en el portal El Tribuno de Jujuy, el siniestro ocurrió antes de las 9 y los bomberos voluntarios llegaron rápidamente y lograron controlar las llamas, evitando que se propagaran a otras viviendas cercanas. Sin embargo, la casilla de madera de Paula Guerrera quedó completamente destruida.

La víctima era madre del director de Tránsito de la Municipalidad de Mosconi, quien se presentó en el lugar en medio de un clima de profundo dolor.

Hasta el momento, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fuego que provocó la tragedia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Salta? Un incendio consumió la vivienda de una mujer de 80 años en General Enrique Mosconi.

¿Quién fue la víctima? Paula Guerrera, madre del director de Tránsito de Mosconi.

¿Cuándo ocurrió el incendio? El jueves por la mañana, antes de las 9.

¿Dónde sucedió el incendio? En el barrio 8 de Diciembre, en la provincia de Salta.

¿Qué hicieron los bomberos? Controlaron las llamas evitando que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

