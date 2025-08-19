Salmain negó favorecer a estudios jurídicos y apunta a "operaciones mediáticas"

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, bajo investigación penal y del Consejo de la Magistratura, presentó un descargo para defenderse de las acusaciones por desvío de poder y Forum Shopping en causas previsionales. Negó haber favorecido a estudios jurídicos y reclamó el archivo de los casos en su contra.

El juez señaló que existe “una campaña de desinformación y estigmatización” en su contra, habló de “operaciones mediáticas” y aseguró que “se está investigando al mejor Juzgado Federal del país”. En su escrito, con el patrocinio del abogado Ignacio Carbone, sostuvo que las denuncias carecen de fundamentos y que buscan "condicionarlo".

Sociedad Justicia. Rosatti ordenó investigar al juez federal Salmain por un oscuro antecedente El presidente de la Corte le pidió al Consejo el legajo y antecedentes de un polémico juez de Rosario para determinar si ocultó un pasado que lo inhabilita. Podría costarle el cargo pero la Cámara Federal local le dio más poder

Uno de los ejes centrales fue desligarse de los abogados previsionalistas que concentran causas en su tribunal. “Jamás he tomado contacto con ninguno de los abogados mencionados. No tengo sus teléfonos, ellos no tienen el mío, jamás he intercambiado mensajes ni reuniones”, afirmó.

Para sostener ese punto, pidió que sean citados como testigos los profesionales a los que identificó como Soledad Manescalvo, Luciana Quagliato, Luis Sassani, Carmen Gazitano, Diego Craus, Carlos Felsen, Cintia Moresco, María Sol del Luján Oroferne y Daniela Pusillico. Según escribió, deben declarar si alguna vez tuvieron contacto personal o electrónico con él y si fueron convocados por la ex jueza Sylvia Aramberri para explicar los motivos de sus recusaciones.

Sociedad Judiciales. La Cámara Electoral apartó al juez Salmain en Santa Fe y nombró a Cuello Murúa Tras una investigación ordenada por Rosatti y revelaciones sobre vínculos con un imputado arrepentido, la Cámara Nacional Electoral desplazó a Gastón Salmain de la subrogancia electoral en la provincia. Asume en su lugar el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

El magistrado cargó con fuerza contra Aramberri, a quien responsabilizó por el incremento de recusaciones. Según su versión, esas presentaciones no revelan un acuerdo con su juzgado sino un rechazo a “criterios vetustos y desfasados” aplicados por la ex jueza. Incluso sostuvo que ella sí tuvo reuniones con los letrados: “Oportunamente tuvo contacto con los abogados recusantes, por expresa citación de la misma”.

Salmain detalló además diferencias de criterio entre ambos tribunales civiles federales de Rosario. Explicó que él declaró inconstitucional artículos de la Ley de Movilidad, ordenó reajustes y aplicó fallos de cámaras de apelaciones, mientras que Aramberri rechazaba esos planteos. “Las recusaciones sin causa, en rigor, eran con causa: la causa eran los criterios equivocados de la jueza Aramberri”, justificó.

El juez también defendió la velocidad de su juzgado. “En mi tribunal los escritos presentados se despachan el mismo día. La celeridad procesal es primordial. El retardo de la justicia resulta ser la peor injusticia”, escribió, en lo que presentó como una diferencia clave frente a otros tribunales.

En un repaso histórico, Salmain recordó que las recusaciones masivas contra jueces federales en Rosario no son nuevas. Afirmó que ya en la época de Héctor Zucchi ocurrían esas maniobras, y que lo que cambió en la última década fue el blanco de los planteos: “Los mismos que recusaban a Zucchi, luego recusaron a Aramberri”, remarcó.

Sociedad Santa Fe. Relaciones peligrosas: otro duro cuestionamiento al juez federal Salmain El equipo de fiscales que investiga al ex director de AFIP Vaudagna y al juez federal Bailaque presentaron ante la Cámara los argumentos para apartar a un magistrado que acumuló todas las causas. Un celular expone vínculos entre actores clave

El magistrado también embistió contra la prensa. Acusó a “ciertos conglomerados mediáticos” de instalar “juicios paralelos carentes de reglas, defensa y debido proceso”, con el fin de erosionar reputaciones mediante “información tergiversada o directamente falsa”.

En el tramo final, pidió archivar la causa. “Se pretende ahora forzar la realidad en base a una nota periodística como consecuencia de una publicación de un diario digital que sinceramente no lee nadie”, disparó.

La nota que originó la causa penal fue una revelación en La Política Online que publicó el prestigioso periodista Hernán Lascano, autor de libros "Los Monos" y "Rosario" junto a Germán De los Santos.

El juez federal hizo la presentación por escrito en una causa puntual. No obstante, Salmain no solo está bajo la lupa penal por las sospechas de direccionamiento de expedientes previsionales: en paralelo, el Consejo de la Magistratura lo investiga por haber omitido que fue cesanteado en 2002 por ofrecer coimas. Con ese antecedente oculto, la sospecha de favores a estudios jurídicos y el señalamiento de Forum Shopping, su figura aparece hoy como una de las más cuestionadas del fuero federal de Rosario.

El contexto hizo además que la Justicia Nacional le quitara la competencia en material Electoral en la provincia de Santa Fe.

Con información de Hernán Funes.