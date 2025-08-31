Rosario sigue bajo alerta por tormentas y se esperan más lluvias

FOTO: Cuadrillas de Protección Civil recorrerán la ciudad durante todo el día.

Rosario transita la mañana de este domingo 31 de agosto bajo alerta naranja por tormentas fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo también mantiene un alerta de nivel amarillo para la noche de este domingo y la madrugada del lunes, por lo que la Municipalidad reiteró recomendaciones preventivas a la población.

De acuerdo al parte oficial emitido a las 8:42, la advertencia de nivel naranja incluye a los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo. “El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indicó el SMN.

Hasta las 10 de la mañana, Rosario acumulaba 75,9 milímetros de lluvia, con ráfagas de viento de hasta 40 km/h y un promedio continuo de 20 km/h.

Desde la central 103, las cuadrillas de Protección Civil recorren la ciudad para atender reclamos y despejar calles. El director de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Gonzalo Ratner, explicó: “Estamos trabajando en cada situación para minimizar riesgos y proteger a los vecinos. La coordinación y la rapidez son clave en estas condiciones”.

El operativo registró hasta el momento 4 reclamos por árboles o ramas caídas, 11 por cables o columnas en riesgo, 2 por derrumbes, hundimientos, desprendimientos o voladuras, y 2 anegamientos transitorios en diferentes sectores de la ciudad. Todos los incidentes son monitoreados por la central 103 en coordinación con las cuadrillas.

El SMN advirtió que los vientos podrían intensificarse durante el transcurso de la mañana, por lo que se recomienda evitar traslados innecesarios, asegurar objetos en balcones y terrazas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

En relación a la advertencia de nivel amarillo que regirá desde la noche del domingo y la madrugada del lunes, el organismo anticipó la posibilidad de nuevas tormentas con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional granizo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros, con chances de superar ese registro en algunos sectores.

Las autoridades recomiendan informarse a través de los pronósticos y avisos oficiales, y comunicarse con la línea gratuita 103 ante cualquier emergencia. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio disponible por WhatsApp al 3415440147.