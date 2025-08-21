FOTO: Rosario: ofrecen una recompensa de $8 millones por los asesinos de González

El Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe ofreció una recompensa de $8 millones para aquellas habitantes que aporten datos certeros sobre los autores del crimen de María Florencia González, la mujer de 37 años que fue asesinada el 9 de agosto en la ciudad de Rosario.

La víctima había salido de su vivienda junto a su hijo menor de edad y un grupo de personas sin identificar efectuaron disparos de arma de fuego en la esquina de Cavour y Ottone.

González murió en el acto y el descendiente sufrió heridas graves, motivo por el que fue derivado a un centro de salud.

En este sentido, la Fiscalía Regional N°2 anunció una recompensa de 8 millones de pesos con el objetivo de que la población colabore con información relevante a fin de dar con el paradero de los homicidas.

"La identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación", sostiene la unidad fiscal en sus redes sociales.

A su vez, resalta que "todo aquel que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, al mail [email protected], a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, presentarse en el Centro de Justicia, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario".

Los colabores tendrán la posibilidad de concurrir a "cualquier sede de las Fiscalas Regionales de la provincia de Santa Fe (Fiscalía Ciudad de Santa Fe, emplazada en Avenida General E. López 3302, Fiscalía en Venado Tuerto, sita en calle Alvear N°675, Fiscalía en Reconquista, ubicada en calle Iriondo N°553, Fiscalía en Rafaela, localizada en calle Necochea N°44).

Se determinó que la víctima recibió un balazo que le ingresó por el brazo izquierdo, le atravesó el tórax y salió por la axila derecha.