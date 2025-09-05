Rosario: detuvieron a dos hombres que desarmaron un auto

La policía de Santa Fe detuvo a dos hombres este jueves a la madrugada en barrio Alvear mientras desarmaban un Citroën C4 con pedido de secuestro, que había sido robado en barrio Ludueña a mediados de agosto.

Según información aportada por Rosario3, los investigadores sospechan que el vehículo pudo haber sido utilizado en balaceras registradas en la ciudad.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 4 en Laprade al 4000, en la zona sudoeste de Rosario, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de los sospechosos. Allí, el personal del Comando Radioeléctrico los sorprendió in fraganti y constató que al coche ya le faltaba la batería.

Finalmente, los detenidos fueron identificados como Armando C., de 21 años, y Kevin A., de 29, ambos domiciliados en la misma zona y quedaron alojados en la Comisaría 21ª mientras la Fiscalía evalúa la posible vinculación del auto con ataques recientes.