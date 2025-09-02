FOTO: Rosario: allanaron una comisaría por irregularidades en un procedimiento

La comisaría tercera de la ciudad de Rosario fue allanada hoy, a pedido de la fiscalía que investiga a cuatro policías, tras haberse detectado la falta de algunos elementos fundamentales en una causa por abuso de armas.

La Fiscalía Número 1, a cargo de Florencia Salas, impulsó dicha causa, tras lo cual la jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó allanar la seccional.

Ahora, Salas investiga a cuatro policías de esa dependencia por presunto encubrimiento agravado, ya que se trata de funcionarios públicos, acusados también de presunta falsedad ideológica y supresión de instrumento público.

Según consignó el diario La Capital, la medida se originó a partir de una denuncia realizada por la víctima, quien había aportado videos y audios que señalaban a dos personas como los autores de varios disparos contra su vivienda.

Al revisar el sumario, la fiscal Salas advirtió que la testimonial que la denunciante afirmaba haber prestado en la seccional no figuraba incorporada al expediente. En consecuencia, se abrió una nueva causa para esclarecer lo ocurrido.

La causa busca establecer responsabilidades sobre la desaparición de la testimonial y el eventual encubrimiento de los autores del ataque.

La principal hipótesis de los investigadores es que los cuatro policías implicados habrían favorecido a los autores del ataque, ya sea por conocimiento previo o bien para obtener algún beneficio.