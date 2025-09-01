En vivo

Sociedad

Río Negro: lo condenaron a cuatro años por difundir pornografía infantil

Durante el juicio se demostró que el culpable compartía las imágenes vía WhatsApp.

01/09/2025 | 20:03Redacción Cadena 3

FOTO: Río Negro: lo condenaron a cuatro años por difundir pornografía infantil

Un joven reconoció haber difundido pornografía infantil en un juicio abreviado y fue condenado a cuatro años de prisión en la ciudad rionegrina de Choele Choel.

De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, el implicado cometió el delito entre 2022 y 2023, en tres oportunidades.

El reporte elaborado por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) reveló que el condenado publicó, divulgó y compartió las imágenes a través de WhatsApp.

Para formular la acusación, la fiscalía se basó en el informe del NCMEC sobre la denuncia radicada por Google, la nota de OITel respecto de la línea telefónica perteneciente al imputado, análisis del Cuerpo de Investigación Judicial y el acta de allanamiento que tuvo resultado positivos.

El Tribunal Colegiado sentenció al involucrado a la pena de cuatro años de prisión efectiva por los delitos de de “publicación y divulgación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por la edad de las víctimas (artículo 128 primer y quinto párrafo del Código Penal) (primer y segundo hecho), mientras que en el tercer hecho lo condenó por “tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por la edad de las víctimas” (artículo 128 segundo y quinto párrafo del Código Penal).

Lectura rápida

¿Qué delito cometió el joven? Reconoció haber difundido pornografía infantil.

¿Dónde ocurrió el juicio? En la ciudad de Choele Choel, Río Negro.

¿Cuál fue la condena? Cuatro años de prisión efectiva.

¿Qué evidencia se utilizó en el juicio? Se presentó un informe del NCMEC y denuncias de Google.

¿Cuándo ocurrieron los delitos? Entre 2022 y 2023, en tres ocasiones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

