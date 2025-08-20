En vivo

Sociedad

Río Gallegos: condenaron a un enfermero a 12 años por abusar de una paciente

El ataque sexual ocurrió en el Centro de Salud Mental de la capital provincial.

20/08/2025 | 19:00Redacción Cadena 3

FOTO: Río Gallegos: condenaron a un enfermero a 12 años por abusar de una paciente

Un enfermero fue condenado a 12 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una paciente en el Centro de Salud Mental de la ciudad santacruceña de Río Gallegos.

El culpable de apellido Andrade cometió el ataque en perjuicio de una joven con esquizofrenia y retraso madurativo cuando se encontraba internada por un brote psicótico.

Los querellantes y la fiscalía, encabezada por Verónica Zuvic, solicitaron 12 años de cárcel, al tiempo que la defensa solicitó la absolución, según informó el portal del Diario Opi de Santa Cruz.

La Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial dictó la pena peticionada por los acusadores y los particulares damnificados luego de escuchar los testimonios de peritos y médicos.

Andrade permanecerá arrestado mientras purga la condena.

[Fuente: Noticias Argentinas]

