Sociedad

Quini 6: un apostador de Neuquén ganó más de $1.700 millones

Los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34 le otorgaron al ganador el premio más alto.

01/09/2025 | 09:38Redacción Cadena 3

FOTO: Un apostador de Neuquén ganó más de $1.700 millones en el Quini 6

Un apostador de la ciudad de Neuquén se convirtió en millonario al ganar más de 1.732 millones de pesos en la modalidad Revancha del Quini 6, durante el sorteo N° 3300 realizado en la noche del domingo 31 de agosto.

La jugada afortunada estuvo conformada por los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34, que le otorgaron al ganador el premio más alto de la velada.

Además, la modalidad Siempre Sale del mismo sorteo repartió más de 267 millones de pesos entre 20 jugadores de distintas provincias, quienes con cinco aciertos recibieron más de 13 millones cada uno.

En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda del Quini quedaron vacantes, mientras que el pozo estimado para el próximo sorteo del miércoles 3 de septiembre asciende a 4.100 millones de pesos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Neuquén? Un apostador ganó más de 1.732 millones de pesos en el Quini 6.

¿Cuándo fue el sorteo? El sorteo se realizó el domingo 31 de agosto.

¿Cuáles fueron los números ganadores? Los números ganadores fueron 08, 09, 14, 18, 31 y 34.

¿Qué premió se otorgó además? La modalidad Siempre Sale repartió más de 267 millones entre 20 jugadores.

¿Cuánto se estima para el próximo sorteo? El pozo estimado para el próximo sorteo es de 4.100 millones de pesos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

