FOTO: Quién era la mujer que asesinaron frente a su hijo de 15 años en un asalto

Rita Mabel Suárez, una mujer de 47 años, fue asesinada en un intento de robo en Villa Luzuriaga, La Matanza, mientras su hijo de 15 años presenciaba el violento ataque. La tragedia ocurrió cuando tres delincuentes se acercaron a la madre y su hijo, disparándole a Rita sin mediar palabra, lo que provocó su muerte inmediata. Un sospechoso de 19 años fue detenido, mientras que dos menores siguen prófugos.

El crimen conmocionó a la comunidad, y el viernes, familiares y amigos se reunieron en una casa velatoria de Isidro Casanova para despedir a Rita. Ella era preceptora en la Escuela de Educación Secundaria N° 142 en González Catán y también había creado un emprendimiento de bordado llamado “Bordando Rock 73”, donde combinaba su pasión por el rock nacional, especialmente por la banda La Renga, con su trabajo.

Rita había comenzado su emprendimiento bordando prendas relacionadas con su banda favorita y había logrado cierto reconocimiento entre los fans, llegando incluso a vender sus productos en un recital de La Renga en Santa Fe. Su taller se ubicaba en la misma zona donde vivía, lo que le permitía compaginar sus dos pasiones: la educación y el arte del bordado.

En las redes sociales, amigos y seguidores del rock expresaron su dolor por la pérdida de Rita. “Una noticia que nos parte el alma. Te vamos a extrañar y recordar siempre”, escribió uno de ellos, mientras otro lamentó que “unas ratas le quitan la vida a la gente buena”.

El asesinato tuvo lugar en la intersección de Miró y Florio, donde la Policía Bonaerense llegó tras ser alertada por el hijo de Rita. Los delincuentes intentaron robar su vehículo, un Renault Sandero, y dispararon sin previo aviso. Tras el ataque, Rita fue trasladada a la clínica Cruz Celeste en San Justo, donde fue declarada muerta.

Los investigadores, bajo la dirección del fiscal Arribas, comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona. Lograron captar la huida de los delincuentes, quienes después de cometer el crimen se dirigieron a un supermercado chino, donde compraron una botella de agua. Posteriormente, abordaron un remise para continuar su escape.

Durante la investigación, se descubrió que uno de los implicados, un menor de 17 años, utilizó su billetera virtual para pagar la compra, lo que llevó a los agentes a un allanamiento en Rafael Castillo. Allí, un menor escapó, pero Alex Muñoz, el sospechoso de 19 años, fue detenido. En su poder, se encontró una pistola Bersa calibre .380 con municiones.

La identidad del menor que pagó la compra fue confirmada mediante registros del RENAPER, lo que permitió a las autoridades identificarlo y remitir el caso a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza. Se espera que Muñoz sea indagado en las próximas horas.