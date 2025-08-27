Qué se sabe del gusano “come carne” que encendió alertas en Estados Unidos

Un caso humano de gusano barrenador, detectado en Maryland a principios de agosto, puso en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. El paciente, quien regresó recientemente de El Salvador, un país con un brote activo, fue diagnosticado con miasis, una infestación causada por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que se alimentan de tejido vivo.

Este es el primer caso humano asociado a viajes desde una zona endémica en décadas, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La miasis, erradicada en EE.UU. en 1966 mediante la técnica del insecto estéril, representa una amenaza tanto para la salud humana como para la ganadería. Las larvas, que eclosionan de huevos depositados en heridas o mucosas, excavan en la carne viva, causando dolor, inflamación y, en casos graves, complicaciones sistémicas.

En el caso de Maryland, el paciente recibió tratamiento quirúrgico y antibióticos, recuperándose sin complicaciones. “El riesgo para la población es muy bajo”, afirmó Andrew Nixon, vocero del HHS, descartando contagios adicionales en humanos o animales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, el caso reavivó preocupaciones económicas. El gusano barrenador puede devastar rebaños, con pérdidas estimadas en hasta 1800 millones de dólares en Texas, donde la industria agrícola genera 867 mil millones de dólares y 2 millones de empleos, según el gobernador Greg Abbot.

Desde 2022, el parásito se ha expandido desde Sudamérica hacia México y Honduras, que reportó más de 160 casos humanos recientes. Para contrarrestar la amenaza, el Departamento de Agricultura de EE.UU. refuerza controles y planea una nueva planta en Texas para criar moscas estériles, operativa en dos o tres años.

Los CDC recomiendan a viajeros de zonas tropicales cubrir heridas, usar repelente y evitar áreas rurales con alta presencia de moscas. La vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional serán clave para evitar que este parásito, que no respeta fronteras, se reestablezca en el país.