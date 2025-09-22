En vivo

Sociedad

Pullaro sobre la eliminación de retenciones: "Es una medida electoral"

El gobernador de Santa Fe valoró la suspensión temporal de las retenciones, pero advirtió que se trata de un anuncio electoral que no brinda previsibilidad al campo ni resuelve los problemas estructurales del sector.

22/09/2025 | 13:01Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Pullaro advirtió sobre los efectos en los precios.

  1.

    Audio. Pullaro sobre la eliminación de retenciones: "Es una medida electoral"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de suspender hasta el 31 de octubre las retenciones a las exportaciones de granos. Si bien valoró la medida, remarcó que se trata de un anuncio electoral y que no resuelve de fondo los problemas del sector agropecuario.

Pullaro recordó que fue uno de los primeros mandatarios en cuestionar el aumento de derechos de exportación contemplado en la Ley Bases. “Desde el inicio dijimos que ese no era el camino, que se estaban equivocando. Posteriormente, con la sequía y la caída de precios internacionales, pedimos al Gobierno Nacional que pudiera bajar o eliminar las retenciones para evitar la quiebra de productores”, repasó.

En ese sentido, destacó que en ocasiones anteriores ya se habían aplicado rebajas temporales, pero insistió en que el campo necesita certidumbre. “Es una medida paliativa que, en el corto plazo, le va a servir al Gobierno Nacional porque los grandes productores van a liquidar entre un 20% y un 30% de la cosecha que tienen guardada. Pero los pequeños y medianos ya liquidaron todo y no tienen esa posibilidad”, advirtió.

Para el mandatario santafesino, el anuncio tiene una motivación política clara. “Es una medida electoral que busca generar dólares en un contexto de pérdida de reservas y tensión cambiaria. Lo que pasó la semana pasada con la venta de más de 1.100 millones de dólares por parte del Banco Central muestra que el país está en una situación muy delicada”, afirmó.

Además, Pullaro advirtió sobre los efectos en los precios. “Estamos viendo listas de proveedores con aumentos que impactan directamente en los comerciantes y en los consumidores. Eso va a repercutir en la inflación. Valoramos que haya habido una baja, pero necesitamos que también baje la tasa de interés y que se genere confianza política para atraer inversiones”, explicó.

Finalmente, llamó a construir políticas estables y consensuadas. “El campo no puede depender de medidas coyunturales. Hace falta previsibilidad y diálogo político. En Santa Fe mostramos que es posible, con la reforma constitucional lograda tras 63 años, que incluyó a todas las fuerzas. Ese es el camino que debería seguir Argentina”, concluyó.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué medida anunció el Gobierno Nacional? Suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre.

¿Quién es el gobernador que se pronunció sobre esta medida? Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

¿Cuál es la opinión de Pullaro sobre la medida? La considera un anuncio electoral que no resuelve los problemas del sector agropecuario.

¿Qué efectos espera Pullaro en los precios? Aumentos que impactan en comerciantes y consumidores, repercutiendo en la inflación.

¿Qué propone Pullaro para el futuro del campo? Construir políticas estables y consensuadas, con previsibilidad y diálogo político.

