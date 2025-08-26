Piñón Fijo desembarca en España junto a Cadena 3: todos los detalles

Piñón Fijo, ícono del entretenimiento infantil con más de tres décadas de trayectoria, anunció su esperada gira por España acompañado por Cadena 3, en un reencuentro con los “piñones que crecieron”: aquellos niños que lo conocieron con sus clásicos como el Chu chu ua y que hoy viven lejos de Argentina.

“Viajo a España para ir a buscar a mis damnificados, los que crecieron, a los que les canté el chu chu ua cuando eran chiquitos y se fueron. Como no están viniendo, el payaso va a ir hacia allá a darles un abrazo”, expresó el artista, anticipando una serie de espectáculos pensados para grandes y chicos.

Con un show cargado de música, color y alegría, Piñón Fijo recorrerá diez ciudades españolas entre octubre y noviembre. La propuesta, con puesta en escena dinámica e interactiva, promete revivir la magia de la infancia a través de canciones clásicas y nuevas melodías que siguen cautivando a distintas generaciones.

Fechas de la gira por España:

21/10 – Madrid (Café Berlín)

23/10 – Palma de Mallorca (La Movida)

28/10 – Málaga (La Cochera Cabaret)

30/10 – Cádiz (Matilde Resto Bar)

31/10 – Sevilla (Cuatro Gatos)

01/11 – Almería (Kids&Big)

02/11 – Granada (Bremen)

07/11 – Alicante (El Parlamento)

08/11 – Barcelona (Teatro Metamorfosis)

09/11 – Valencia (La Casa de la Mar)

El recorrido no solo apunta a las familias argentinas y cordobesas radicadas en España, sino también a un público internacional que mantiene vivo el recuerdo de Piñón Fijo como referente cultural y artístico de la infancia.

Con esta gira, el payaso cordobés reafirma su vigencia y el poder de sus canciones para unir generaciones alrededor de la ternura, la risa y el juego.