Patagonia: descubren restos de un cocodrilo carnívoro de 70 millones de años

FOTO: Investigadores argentinos y japoneses hallan los restos de una especie extinta

Un equipo internacional liderado por los paleontólogos argentinos Fernando Novas (CONICET - Fundación Félix de Azara) y Diego Pol (CONICET — Museo Argentino de Ciencias Naturales), junto a los japoneses Makoto Manabe y Takanobu Tsuihiji (Universidad de Tokio), descubrieron los restos fosilizados de un nuevo cocodrilo carnívoro de 70 millones de años en la Estancia Anita, a 30 km al sudoeste de El Calafate, cerca del Parque Nacional Los Glaciares.

El hallazgo, publicado en PLOS One, se suma a la rica paleontología de la zona, conocida por fósiles de dinosaurios como Maip macrothorax y Nullotitan glaciares.

Bautizada Kostensuchus atrox, esta especie extinta de la familia Peirosauridae combina “Kosten” (viento en aonikenk) y “suchus” (dios egipcio cocodrilo), con “atrox” (feroz en latín), destacando su rol como depredador ápice.

El fósil, hallado en una concreción rocosa, incluye un cráneo de 50 cm y un esqueleto de más de tres metros, con más de 50 dientes aserrados de hasta 5 cm, adaptados para cazar dinosaurios pequeños y medianos.

Con un hocico robusto y mandíbulas potentes, Kostensuchus vivía de forma terrestre o semiacuática, compartiendo la cima de la cadena alimenticia con Maip macrothorax.

Los expertos señalaron que este descubrimiento evidencia la diversidad ecológica de los cocodrilos del Cretácico en Sudamérica, perdida tras la extinción masiva de hace 66 millones de años, que dio origen a los actuales, menos variados y acuáticos.