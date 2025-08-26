En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Silvina Ledesma

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Pasos para adquirir un laboratorio de medicamentos en Argentina de forma efectiva

Hay varios pasos fundamentales para concretar el desarrollo de un laboratorio de medicamentos en el país.

26/08/2025 | 10:35Redacción Cadena 3

FOTO: Pasos para adquirir un laboratorio de medicamentos en Argentina de forma efectiva

En la Argentina para adquirir un laboratorio de fabricación de medicamentos se requieren varios pasos fundamentales que permitirán conseguir la habilitación correspondiente. Esta incógnita surge en medio de la causa por el fentanilo contaminado, luego de que Gastón Marano, abogado de Ariel García Furfaro, haya expresado que su cliente no es personal técnico ni tampoco tiene experiencia en ese ámbito.

Para obtener la habilitación de la fabricación de medicamentos, aunque sea para exportar, se debe cumplir con una serie de requisitos legales y técnicos. El primero es contar con una estructura física adecuada y equipos suficientes, además de un director técnico, un responsable de fabricación y un control de calidad calificados.

Para un cumplimiento efectivo, se tiene que garantizar instalaciones adecuadas y una estructura organizativa.

Luego, el siguiente paso es presentar la solicitud de autorización y habilitación ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Ministerio de Salud, lo que implica una evaluación y una inspección previa del establecimiento.

En este caso, hay que especificar en una solicitud los medicamentos y las formas farmacéuticas que se va a fabricar o importar, así como el lugar exacto donde se realizarán la fabricación y los controles, sumado a la documentación relacionada al Director Técnico propuesto, entre otros puntos.

Por último, según se especifica, se conduce a la evaluación final de la ANMAT y la inspección para verificar que el establecimiento cumpla con todos los requisitos técnicos y de calidad.

Lectura rápida

¿Qué se necesita para adquirir un laboratorio de medicamentos? Se requieren varios pasos fundamentales y la habilitación correspondiente.

¿Quién expresó que no tiene experiencia en el ámbito? Gastón Marano, abogado de Ariel García Furfaro.

¿Cuál es el primer paso para la adquisición? Contar con una estructura física adecuada y equipos suficientes.

¿Ante quién se presenta la solicitud de habilitación? Ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Ministerio de Salud.

¿Qué se verifica en la evaluación final? Que el establecimiento cumpla con todos los requisitos técnicos y de calidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho