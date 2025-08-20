Pablo Javkin presentó la Feria del Libro 2025

FOTO: La ciudad se prepara para una nueva edición de la Feria Internacional del Libro.

La Municipalidad de Rosario, junto al gobierno de Santa Fe y la Fundación El Libro, lanzó oficialmente una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario 2025, que se realizará del 15 al 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. La presentación coincidió con el inicio de los festejos por el tricentenario de la ciudad.

En conferencia de prensa, el intendente Pablo Javkin destacó el valor simbólico de la feria en este año especial: “Estamos muy contentos de que, en el mes del tricentenario, podamos volver a lo que queremos: la feria del libro más importante del interior de Argentina, y hacerlo con el esplendor de una obra nueva”.

El mandatario confirmó que el 5 de octubre quedará reabierto el Centro Cultural Fontanarrosa, recientemente renovado, y anunció también la inauguración de la Tecnoteca en el Galpón 13. “Ambas cosas están ligadas a lo que entendemos como el futuro de la ciudad. Lo que va a unir en un puente imaginario ese lugar con la Tecnoteca es la palabra, y la palabra es lo que refleja y genera nuestra Feria del Libro”, subrayó.

De cara a la nueva edición, Javkin remarcó que esperan superar la cifra récord del año pasado, cuando participaron más de 400 mil personas. “La feria es abierta, gratuita y masiva. Queremos que con la mayor libertad posible fluyan todos los intercambios que un encuentro de este tipo genera: desde hacerse de un libro hasta participar de un debate o un panel”, aseguró.

Por último, vinculó la feria al contexto histórico de Rosario: “En esta ciudad iniciamos el siglo XVIII con un cronista que contaba la historia de este pago de los arroyos. Que esta feria sirva para que nazcan y florezcan muchos escritores que continúen esa tradición”. La Feria Internacional del Libro Rosario 2025 se desarrollará del 15 al 25 de octubre con entrada libre y gratuita.