En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Instituto

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Operativo antinarcóticos en el sudoeste de Rosario: siete detenidos

La Policía Federal realizó cinco allanamientos en un asentamiento de camino Piamonte. Secuestraron cocaína fraccionada, material de corte y teléfonos celulares. Entre los arrestados hay presuntos “soldaditos” y revendedores.

23/08/2025 | 12:14Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Operativo antinarcóticos en el sudoeste de Rosario: siete detenidos

El sudoeste de Rosario fue escenario de un operativo contra el narcomenudeo encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA). Los agentes irrumpieron en un asentamiento ubicado sobre camino Piamonte, en la zona de barrio Puente Gallego, donde concretaron cinco allanamientos que derivaron en la detención de siete personas.

De acuerdo a fuentes de la investigación, los procedimientos permitieron secuestrar una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta, además de material de estiramiento y teléfonos celulares.

La pesquisa se inició en junio, a partir de la detención de un hombre que transportaba 177 dosis de cocaína, dos revólveres, municiones, tres celulares, 49 chips y un cuaderno con anotaciones.

A partir de ese caso, la Fiscalía provincial avanzó en nuevas medidas. Voceros de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario señalaron que en el asentamiento funcionaba una red de venta de drogas al menudeo, compuesta por “soldaditos” y revendedores bajo el mando de un hombre identificado como Figueredo.

Por orden del fiscal Diego Giro, quedaron detenidos Daniel V., Mónica T., Claudio V., Vanesa B., Agustín F., Emanuel L. y Luis F., quienes fueron trasladados a sede judicial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el sudoeste de Rosario? Un operativo contra el narcomenudeo liderado por la Policía Federal Argentina resultó en cinco allanamientos y la detención de siete personas.

¿Quiénes realizaron el operativo? El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA).

¿Cuándo se inició la investigación? La pesquisa se inició en junio, tras la detención de un hombre con cocaína y armas.

¿Dónde se llevaron a cabo los allanamientos? Los allanamientos se realizaron en un asentamiento sobre camino Piamonte, en barrio Puente Gallego.

¿Por qué se realizó el operativo? Se llevó a cabo para desarticular una red de venta de drogas al menudeo bajo el mando de un hombre llamado Figueredo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho