Operativo antinarcóticos en el sudoeste de Rosario: siete detenidos

El sudoeste de Rosario fue escenario de un operativo contra el narcomenudeo encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA). Los agentes irrumpieron en un asentamiento ubicado sobre camino Piamonte, en la zona de barrio Puente Gallego, donde concretaron cinco allanamientos que derivaron en la detención de siete personas.

De acuerdo a fuentes de la investigación, los procedimientos permitieron secuestrar una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta, además de material de estiramiento y teléfonos celulares.

La pesquisa se inició en junio, a partir de la detención de un hombre que transportaba 177 dosis de cocaína, dos revólveres, municiones, tres celulares, 49 chips y un cuaderno con anotaciones.

A partir de ese caso, la Fiscalía provincial avanzó en nuevas medidas. Voceros de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario señalaron que en el asentamiento funcionaba una red de venta de drogas al menudeo, compuesta por “soldaditos” y revendedores bajo el mando de un hombre identificado como Figueredo.

Por orden del fiscal Diego Giro, quedaron detenidos Daniel V., Mónica T., Claudio V., Vanesa B., Agustín F., Emanuel L. y Luis F., quienes fueron trasladados a sede judicial.