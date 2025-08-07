Obras: el aeropuerto de Rosario cerrará hasta el 18 de diciembre

El aeropuerto permanecerá cerrado temporalmente a partir del 20 de septiembre durante un plazo de 90 días, con reapertura prevista para el 18 de diciembre. La medida busca facilitar una serie de obras clave en infraestructura, que comenzarán el 1 de septiembre y forman parte de un plan de modernización encarado por el Gobierno provincial.

La convocatoria pública para la contratación directa estará abierta hasta el 18 de agosto, y se espera adjudicar la obra el 28 del mismo mes, tras el análisis de las ofertas por parte de una comisión evaluadora.

Sociedad Aeropuerto Rosario. Pullaro: "El Estado no puede retirarse de las obras centrales" Durante una recorrida por las obras en el Aeropuerto Internacional de Rosario, el gobernador santafesino anunció un proceso excepcional para retomar la reparación de la pista y cuestionó la falta de inversiones en infraestructura por parte del Gobierno nacional.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó que el cierre responde a la necesidad de respetar los plazos acordados con organismos nacionales como la ANAC y Orsna.

“La urgencia en la reparación de la pista nos llevó a avanzar con un mecanismo de contratación directa. Esta obra permitirá elevar el sistema de aterrizaje instrumental (ILS) a categoría 3, lo que mejorará la operatividad en condiciones de baja visibilidad”, destacó el funcionario.

Las tareas contemplan la reconstrucción total en hormigón de ambas plataformas y la aplicación de una nueva capa de asfalto sobre la pista central. Además, se ampliarán los ángulos de viraje para permitir la operación de aviones de mayor tamaño con mayor frecuencia, lo que posicionará al aeropuerto entre los más modernos del país.

La secretaria de Transporte y Logística de la Provincia, Mónica Alvarado, valoró la decisión política de invertir en infraestructura aérea. Según precisó, también se instalará un nuevo sistema de balizamiento moderno, que reforzará la seguridad y eficiencia de las operaciones. “Estamos apuntando a una infraestructura más robusta, segura y preparada para el crecimiento del tráfico aéreo en la región”, afirmó.