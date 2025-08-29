Obligan a actualizar la SUBE física para que sigan vigentes los beneficios

FOTO: Desde el Gobierno provincial aclararon que la resolución es de alcance nacional.

Por disposición de Nación, los usuarios de la tarjeta SUBE que acceden a beneficios provinciales, como el Boleto Educativo, deberán realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE (TAS). La medida es necesaria para que los descuentos sigan aplicándose correctamente al momento de viajar.

Desde la Secretaría de Transporte y Logística de Santa Fe recordaron que los titulares del Boleto Educativo deben hacer la gestión de forma presencial en las terminales automáticas.

En el caso de las personas con certificado de discapacidad y sus acompañantes, la actualización también puede completarse a través de la App SUBE o en los comercios habilitados al momento de acreditar saldo.

El procedimiento es simple: en la aplicación, se debe seleccionar “Acreditá y consultá saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. La operación también puede realizarse en las TAS distribuidas en distintos puntos de la provincia o en locales adheridos.

Desde el Gobierno provincial aclararon que la resolución es de alcance nacional y remarcaron la importancia de que los usuarios completen el trámite para no perder sus beneficios. En tanto, quienes ya perciben la Tarifa Social Federal, que otorga un 55 % de descuento en el transporte público, no deben realizar esta actualización.

Para consultas, los beneficiarios del Boleto Educativo pueden comunicarse al 0800-777-0801 de lunes a viernes de 8 a 18, escribir a [email protected] o ingresar en educacion.santafe.gob.ar/bienestar/boleto-educativo. Además, hay atención presencial con turno previo en las terminales de ómnibus de Rosario (Cafferata 707) y de Santa Fe (Belgrano 2910).