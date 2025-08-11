Nueva ola de imputados en la causa por estafas telefónicas desde Cruz del Eje

FOTO: Más imputados en la causa por fraudes telefónicos realizados desde la cárcel de Cruz del Eje

La causa en la que se investigan fraudes telefónicos realizados desde la cárcel de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, tiene más imputados y en total ya son 31 los implicados, entre ellos presos y personas que se encontraban en las afueras de la prisión.

La Fiscalía de Instrucción de 27 nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, ordenó nuevas imputaciones a dos internos de la Cárcel de Cruz del Eje y, de este modo, se suman a los once que ya se encuentran detenidos por realizar llamados fraudulentos desde ese establecimiento.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que, además de los reclusos, también se suman otras dos personas que desde afuera colaboraban aportando cuentas bancarias o retirando el dinero. Todos se encuentran detenidos e imputados por el delito de asociación ilícita.

Las medidas se dieron en el marco de la causa denominada “Alessandrini”, en la que se investigaron múltiples estafas de personas que simulaban ser personal de ANSES u otros organismos del Estado.

La causa actualmente tiene un total de 31 imputados y, entre los nuevos detenidos, dos de ellos se encontraban cumpliendo condena en dicho complejo carcelario.

Uno de los sujetos tenía fecha para recuperar la libertad por agotamiento total de la pena, la que no se efectivizó por orden de la Fiscalía ante su detención en dicha causa.