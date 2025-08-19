FOTO: Neuquén: tras una persecución a toda velocidad detuvieron a un hombre que robó una camioneta

Un hombre de 30 años fue detenido tras una persecución por haber robado una camioneta en la provincia de Neuquén.

Según la información a la que accedió el portal Noticia7, el hecho ocurrió este martes por la mañana cuando el acusado de haber robado una camioneta Toyota Hilux en el barrio Valentina Sur, fue detenido.

Además, se supo que la información preliminar indica que el vehículo había sido robado en esa misma zona y que, tras un operativo de búsqueda, fue detectado cuando intentaba ingresar a la Ruta 22.

Rápidamente, los efectivos lo persiguieron circulando a alta velocidad y el conductor ingresó a la zona de piscicultura, descendiendo hacia la costa del río Limay, donde fue cercado por las fuerzas policiales.

Asimismo, se confirmó que el detenido es el presunto autor del robo de la camioneta y que se encuentra a disposición de la Justicia, por lo que, se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles sobre el modus operandi del delincuente.

Finalmente, las autoridades investigan las cámaras de seguridad de la zona para determinar qué sucedió y en qué lugar robaron el vehículo.