Murió una niña de 5 años en el Hospital Vilela y la Justicia investiga el caso

Una niña de 5 años falleció en la tarde del sábado 23 de agosto en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, tras ingresar alrededor de las 15.30 con un cuadro de sepsis generalizada grave. A pesar de la atención médica inmediata, murió pocos minutos después.

Al examinarla, los profesionales advirtieron posibles lesiones en la zona genital, por lo que dieron aviso al personal policial. De inmediato intervino la fiscal Mariela Fabbro, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso medidas investigativas y la demora preventiva de la madre de la menor y de su pareja.

El médico forense que examinó a la niña no pudo determinar si esas lesiones correspondían a signos de violencia. Por esa razón, se ordenó la autopsia en el Instituto Médico Legal junto con estudios complementarios y anatomopatológicos.

Durante el procedimiento se secuestraron los teléfonos celulares de la madre y su pareja. Tras la realización de las primeras medidas, ambos recuperaron la libertad, aunque quedaron a disposición de la Fiscalía. La familia reside en Patagones al 3800, en el barrio Vía Honda, zona oeste de Rosario. La investigación continúa a la espera de los resultados de la autopsia para establecer la causa del fallecimiento y el origen de las lesiones.