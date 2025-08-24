En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Huracán

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Los Andes

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Murió una niña de 5 años en el Hospital Vilela y la Justicia investiga el caso

La menor ingresó con un cuadro de sepsis grave y falleció pocos minutos después. La Fiscalía investiga el caso y dispuso medidas en la zona de Patagones al 3800, Vía Honda.

24/08/2025 | 12:14Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La niña de 5 años falleció de una sepsis generalizada tras ingresar al Vilela.

Una niña de 5 años falleció en la tarde del sábado 23 de agosto en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, tras ingresar alrededor de las 15.30 con un cuadro de sepsis generalizada grave. A pesar de la atención médica inmediata, murió pocos minutos después.

Al examinarla, los profesionales advirtieron posibles lesiones en la zona genital, por lo que dieron aviso al personal policial. De inmediato intervino la fiscal Mariela Fabbro, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso medidas investigativas y la demora preventiva de la madre de la menor y de su pareja.

El médico forense que examinó a la niña no pudo determinar si esas lesiones correspondían a signos de violencia. Por esa razón, se ordenó la autopsia en el Instituto Médico Legal junto con estudios complementarios y anatomopatológicos.

Durante el procedimiento se secuestraron los teléfonos celulares de la madre y su pareja. Tras la realización de las primeras medidas, ambos recuperaron la libertad, aunque quedaron a disposición de la Fiscalía. La familia reside en Patagones al 3800, en el barrio Vía Honda, zona oeste de Rosario. La investigación continúa a la espera de los resultados de la autopsia para establecer la causa del fallecimiento y el origen de las lesiones.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho