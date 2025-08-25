En vivo

Murió tras sufrir graves quemaduras al caer sobre una estufa encendida

Tenía 65 años. Se investigan las circunstancias del fatal incidente ocurrido en La Falda.

25/08/2025 | 07:55Redacción Cadena 3

FOTO: Instituto del Quemado. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

Un hombre de 65 años perdió la vida en la madrugada de este lunes en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico.

Según el parte policial, el deceso fue reportado a las 4.17 de hoy, por el personal médico del centro especializado.

El hombre había sido trasladado el pasado sábado desde la ciudad de La Falda, al parecer tras resultar herido al caer sobre una estufa encendida, lo que le provocó quemaduras severas en el rostro, el tórax y un brazo. 

Las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación. Se busca determinar cómo ocurrió el accidente y si existen factores adicionales que pudieron haber contribuido a la tragedia.

¿Quién perdió la vida? Un hombre de 65 años.

¿Dónde ocurrió el hecho? En el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.

¿Cuándo ocurrió el deceso? Fue reportado a las 4.17 de este lunes.

¿Qué le ocurrió al hombre? Sufrió graves quemaduras tras caer sobre una estufa encendida.

¿Qué se investiga? Las circunstancias del accidente y posibles factores que contribuyeron a la tragedia.

