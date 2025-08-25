Murió tras sufrir graves quemaduras al caer sobre una estufa encendida

Un hombre de 65 años perdió la vida en la madrugada de este lunes en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico.

Según el parte policial, el deceso fue reportado a las 4.17 de hoy, por el personal médico del centro especializado.

El hombre había sido trasladado el pasado sábado desde la ciudad de La Falda, al parecer tras resultar herido al caer sobre una estufa encendida, lo que le provocó quemaduras severas en el rostro, el tórax y un brazo.

Las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación. Se busca determinar cómo ocurrió el accidente y si existen factores adicionales que pudieron haber contribuido a la tragedia.