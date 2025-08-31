Murió Raquel Dodelson de Kremer, doctora pionera en investigación genética

La doctora Raquel Dodelson de Kremer, reconocida pediatra, investigadora y referente en el campo de las enfermedades genéticas y metabólicas de Córdoba y el país, falleció este domingo, dejando un enorme legado en la medicina.

Su trayectoria marcó un antes y un después en la medicina argentina, dejando un legado invaluable para la salud infantil.

Graduada en la Universidad Nacional de Córdoba con el mejor promedio de su promoción, Dodelson inició su carrera en el Hospital de Niños, donde se especializó en pediatría.

En 1975 fundó el Centro de Estudios de Metabolopatías Congénitas (Cemeco), espacio pionero en el diagnóstico y tratamiento de patologías metabólicas poco conocidas en aquel entonces. Su capacidad de observación y su sensibilidad la llevaron a detectar alteraciones genéticas que nadie se había atrevido a investigar.

Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en 1992, cuando recibió en España el Premio Reina Sofía por un estudio en una comunidad de las Altas Cumbres. Allí identificó un elevado número de casos de enfermedad de Sandhoff, un trastorno genético que afecta al sistema nervioso central. Su aporte permitió comprender y visibilizar un cuadro devastador que hasta entonces permanecía sin diagnóstico.

Además de su labor clínica y científica, la doctora fue docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, donde alcanzó el grado de doctora en Medicina y Cirugía en 1963 y más tarde fue designada profesora consulta. Su producción académica incluye más de 50 publicaciones científicas en revistas internacionales y la coautoría de libros especializados.

Con una carrera marcada por el compromiso, la excelencia y la sensibilidad humana, la doctora Raquel Dodelson de Kremer deja una huella imborrable en la medicina argentina.