FOTO: Murió en el hospital el delincuente que se había tiroteado con la policía en Tolosa

Un joven ladrón, con antecedentes penales, falleció esta noche en la ciudad de La Plata, luego de haber sido herido durante un enfrentamiento con efectivos policiales.

Rodrigo Nazareno Delgado Montero, de 25 años, fue alcanzado por un disparo en el abdomen, cuando se escapaba en bicicleta tras haber robado una farmacia, por lo cual fue ingresado al Hospital Rossi. Sin embargo, murió horas después como consecuencia del disparo, que afectó varios órganos vitales.

El malviviente había robado en la farmacia “Navickas”, ubicada en 7 entre 528 y 529, cuando una empleada activó el pulsador de alarma al ser amenazada. De inmediato, oficiales del Comando de Patrullas La Plata llegaron al lugar y observaron al delincuente escapar en bicicleta mientras empuñaba un arma de fuego.

Durante la persecución, el sospechoso disparó contra un efectivo, lo que dio inicio a un primer enfrentamiento. Posteriormente, en la zona de 3 y 531, se topó con otro móvil policial y volvió a abrir fuego. Los uniformados repelieron la agresión, logrando herirlo y reducirlo.

En tanto, en la escena se incautó el arma, un morral, dinero en efectivo, una bolsa con cinco proyectiles, una gorra visera y se recuperó la bicicleta negra rodado 29.

Delgado Montero tenía un frondoso prontuario: el 5 de octubre de 2018, fue detenido por los delitos de robo y tenencia ilegal de armas civiles, mientras que en diciembre del mismo año lo arrestaron por robo calificado.

El 25 de agosto de 2021, se determinó su traslado de la Unidad Penal N°18 de Gorina a otra cárcel de La Plata, al tiempo que en mayo de ese año el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de la capital bonaerense ordenó su liberación. Finalmente, el 25 de abril de 2022, recuperó la libertad en la Unidad Penal N°10 de Melchor Romero por otro ilícito.